Върнаха Русия и Беларус в щангите

Изпълнителният борд на Международната федерация по вдигане на тежести (IWF) взе решение, което влиза в сила незабавно, да допусне спортисти от Русия и Беларус от всички възрастови групи до участие в състезанията под егидата на организацията.

Решението е в съответствие с последните препоръки на Международния олимпийски комитет (МОК) относно принципите на неутралитет в спорта. То подчертава и важността на предоставянето на справедливи възможности на атлетите да се състезават на най-високо международно ниво.

По-рано тази година ограниченията за участие вече бяха премахнати за щангистите от Русия и Беларус в младежките и юношеските възрастови групи. С днешното решение същата рамка се разширява, за да обхване всички възрастови категории. Това позволява на спортисти от всяка възраст да се състезават в събития на IWF, стига да отговарят на приложимите критерии и изисквания за участие.

От IWF заявяват, че остават ангажирани с насърчаването на честната конкуренция, защитата на целостта на спорта и гарантирането, че атлетите имат възможност да се състезават в среда, която уважава принципите на неутралитет, приобщаване и високи спортни постижения.

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