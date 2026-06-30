Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Александър Костадинов се завърна в Локомотив (Новосибирск)

Александър Костадинов се завърна в Локомотив (Новосибирск)

  • 30 юни 2026 | 11:57
  • 469
  • 0
Александър Костадинов се завърна в Локомотив (Новосибирск)

Възпитаникът на клуба Александър Костадинов отново ще носи екипа на Локомотив (Новосибирск).

Посрещачът, който е роден в Ботевград, се завръща в родния си тим, след като прекара последния сезон и половина под наем в Газпром-Югра (Сургут).

Костадинов ще се присъедини към основния състав на „железничарите“, който за пореден сезон ще бъде воден от Пламен Константинов, за предстоящия сезон.

Кариера:
2019-2020 – Локомотив-ЦИВС (Новосибирск)
2020-2022 – Локомотив-СШОР (Новосибирск)
2022-2025 – Локомотив (Новосибирск)
От 2026 г. – Локомотив (Новосибирск)

Клубни постижения:

Победител в международния младежки турнир на ОАО „РЖД“ „Локоволей“ (2020, 2021)

Бронзов медалист от Младежката лига (2022)
Победител в първенството на Русия по волейбол U-19 (2022)
Носител на Купата на Младежката лига (2023)
Бронзов медалист от шампионата на Русия (2023)
Бронзов медалист от Купата на столетието (2023)

„Добре дошъл у дома!“, приветстваха го от пресслужбата на волейболен клуб Локомотив-Новосибирск.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България U18 спечели Балканиадата в Черна гора

България U18 спечели Балканиадата в Черна гора

  • 29 юни 2026 | 22:38
  • 5526
  • 5
Бразилски легенди ще участват в бенефиса на Теодор Салпаров

Бразилски легенди ще участват в бенефиса на Теодор Салпаров

  • 29 юни 2026 | 16:32
  • 2052
  • 3
България U22 с фалстарт срещу Италия на Евроволей 2026

България U22 с фалстарт срещу Италия на Евроволей 2026

  • 29 юни 2026 | 16:15
  • 4806
  • 25
Волейболните национали остават 8-и в световната ранглиста

Волейболните национали остават 8-и в световната ранглиста

  • 29 юни 2026 | 15:00
  • 3716
  • 0
България тръгна за Европейското за жени под 18 години

България тръгна за Европейското за жени под 18 години

  • 29 юни 2026 | 14:05
  • 1462
  • 3
Лубе привлече чешка волейболна звезда

Лубе привлече чешка волейболна звезда

  • 29 юни 2026 | 13:36
  • 1996
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 7754
  • 51
Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

  • 30 юни 2026 | 12:11
  • 2011
  • 3
Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

  • 30 юни 2026 | 09:05
  • 6938
  • 11
Има ли какво да противоставят шведите на головите машини Мбапе и Дембеле?

Има ли какво да противоставят шведите на головите машини Мбапе и Дембеле?

  • 30 юни 2026 | 12:16
  • 211
  • 0
Левски се преклoни пред Георги Аспарухов и Никола Котков 55 години след трагедията

Левски се преклoни пред Георги Аспарухов и Никола Котков 55 години след трагедията

  • 30 юни 2026 | 11:05
  • 1898
  • 11
Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

  • 30 юни 2026 | 07:35
  • 6649
  • 5