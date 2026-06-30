Александър Костадинов се завърна в Локомотив (Новосибирск)

Възпитаникът на клуба Александър Костадинов отново ще носи екипа на Локомотив (Новосибирск).

Посрещачът, който е роден в Ботевград, се завръща в родния си тим, след като прекара последния сезон и половина под наем в Газпром-Югра (Сургут).

Костадинов ще се присъедини към основния състав на „железничарите“, който за пореден сезон ще бъде воден от Пламен Константинов, за предстоящия сезон.

Кариера:

2019-2020 – Локомотив-ЦИВС (Новосибирск)

2020-2022 – Локомотив-СШОР (Новосибирск)

2022-2025 – Локомотив (Новосибирск)

От 2026 г. – Локомотив (Новосибирск)



Клубни постижения:



Победител в международния младежки турнир на ОАО „РЖД“ „Локоволей“ (2020, 2021)



Бронзов медалист от Младежката лига (2022)

Победител в първенството на Русия по волейбол U-19 (2022)

Носител на Купата на Младежката лига (2023)

Бронзов медалист от шампионата на Русия (2023)

Бронзов медалист от Купата на столетието (2023)

„Добре дошъл у дома!“, приветстваха го от пресслужбата на волейболен клуб Локомотив-Новосибирск.

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