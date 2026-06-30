Община Бургас ще кандидатства за домакинство на кръг от Лигата на нациите за мъже през 2027 година

Община Бургас ще кандидатства за домакинство на кръг от волейболния турнир Лига на нациите за мъже през 2027 година, след като Общинският съвет одобри предложението на кмета Димитър Николов на днешното си заседание.

С решението съветниците дадоха съгласие Общината да подпише договор с Българската федерация по волейбол за домакинството, ако кандидатурата на Бургас бъде одобрена от международната федерация (FIVB). Те подкрепиха и предложението в бюджета на общината за 2027 гОДИНА да бъдат предвидени 420 хил. евро с включен ДДС за обезпечаване на част от разходите по организацията на турнира.

Според внесената докладна средствата ще бъдат използвани основно за хотелско настаняване, транспорт, изхранване и други логистични разходи, свързани с провеждането на състезанието. Ако Бургас бъде избран за домакин, градът ще бъде и официален партньор на Българската федерация по волейбол за България, с рекламно присъствие по време на международните телевизионни излъчвания на турнира.

По време на обсъждането беше припомнено, че през юни 2025 година Бургас за първи път прие мачове от волейболната Лига на нациите. Срещите в зала "Арена Бургас" привлякоха близо 30 хил. зрители, а четирите двубоя на българския национален отбор бяха изиграни пред пълни трибуни.

Според анализ, изготвен след турнира от Българската федерация по волейбол и международни партньори, домакинството е донесло близо 4 млн. евро преки приходи за икономиката на Бургас и региона чрез нощувки, транспорт, изхранване и други услуги. Отчетени са около 18 хил. нощувки, като близо 80 процента от зрителите са били гости на града. Телевизионната аудитория на турнира е достигнала около 9 млн. зрители по света.

В докладната се посочва, че освен прекия икономически ефект подобни международни спортни прояви допринасят за популяризирането на Бургас като туристическа и спортна дестинация на световно ниво.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google