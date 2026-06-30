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Играем за едно знаме! Мъжкият национален отбор блести в ново видео

  • 30 юни 2026 | 10:24
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Играем за едно знаме! Мъжкият национален отбор блести в ново видео

Броени дни остават до мача на България с Норвегия, от който зависи продължаването на Лъвовете в следващия етап от Евробаскет.

Към лагера вече се присъедини и Александър Везенков, който сподели, че е щастлив, че е здрав и ще даде всичко от себе си за победата.

Освен на терена, националите блестят и в ново видео, което може да бъде видяно в YouTube канала на българската федерация по баскетбол от днес. С гласа на актьора Юлиан Вергов, който казва „Това не е екип, това е история, това е България. Играем за едно знаме“.

Билетите за мача на 5 юли в зала „Арена Ботевград“ са пред изчерпване, затова всеки който иска да подкрепи отбора на живо, все още може да го направи. Деца до 7 годишна възраст ще могат да влизат без билет и без право на седящо място, а деца до 14 години ще ползват отстъпка от 30% за избрани категории.

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