Националите по баскетбол на колички претърпяха второ поражение на Европейското първенство

Националният отбор на България по баскетбол на колички претърпя второ поражение на Европейското първенство, Дивизия Б, което се провежда в Хърватия. Тимът загуби от Израел с 40:65 в среща от група А на турнира.

Ясин Ташдемир отбеляза 16 точки и овладя 12 борби за България. Антон Фиков добави 14. Рамазан Йоксюз се разписа с 9 точки плюс 14 борби и 7 асистенции.

Двата тима стояха равностойно на терена през първото полувреме, но след това Израел взе преднина от 15 точки и до финалната сирена не изпусна инициативата.

Националите са с баланс от 0-2 в своята група. Следващият двубой на България ще бъде на 1 юли срещу Словения от 12.15 часа.

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