Георги Ганчев пред Sportal.bg: Черно море винаги е съществувал, така че ще продължи да го има

Президентът на Черно море Тича Георги Ганчев говори пред Sportal.bg за изминалия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, разочарованията и постиженията. Той коментира проблемът със залите, който остави "моряците" без домакински мачове в плейофите, както и бъдещето на клуба. Поговорихме и за слуховете за повече чужденци в отборите, както и увеличаването на броя на отборите в Лигата. Завършихме нашия разговор с темата за мъжкия национален отбор и предстоящия мач с Норвегия от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029.

“Не бих го нарекъл противоречив сезон, защото в крайна сметка спечелихме два трофея. Да, амбициите ни бяха шампионски и мисля, че отборът беше подготвен да играе финал и да спечелим титлата. Но така или иначе конкуренцията в България не е малка. На нашето ниво бяха и Ботевград, и Самоков, и Плевен. Плевен е един изключително силен отбор, който победихме много трудно. По отношение на плейофите, полуфинала и мача за 3-4-то място, няма какво да коментираме, всичко е ясно. Когато загубиш с 0-3, това означава, че не си заслужавал да играеш финал. Сега, причините могат да бъдат търсени вече като отминаха емоциите на много посоки - проблеми вътре в отбора, което аз не бях забелязал до тогава да има, разбира се и треньорски решения. Фактът, че с този отбор, който вече две години ние селектираме така, че да може да играе финал, не успяхме да играем във Варна, в нашата зала, а ходихме да играем в Шумен, което на никого тук не му направи впечатление, това са все фактори, които повлияха ние да не можем да стигнем до финала. В този смисъл, да, разочаровани сме може би от начина, по който отпаднахме на полуфинала, но така или иначе Балкан и Локомотив Пловдив си заслужаваха мястото на финала и мисля, че реално, с оглед и на играта ни в последните два месеца, нашето място беше на малкия финал. По отношение на селекцията, която направихме, мисля че имахме един много комплектован и много силен отбор. На всички позиции имахме по двама състезатели. Ние сме единственият отбор в Лигата, който има 12 професионалисти. Нито един друг отбор в Лигата няма 12 професионалисти. Всички имат и юноши в състава си, докато при нас селекцията беше много добре направена. Но това е спортът, не винаги може да се печели, така че този сезон завърши по този начин.”

Говорихме и за проблема със зала “Христо Борисов”, както и за слуховете за финансови проблеми при “моряците”.



“По принцип сега като излезе програмата за следващия сезон, ние имаме уговорка да запазим всички зали за Двореца (б.р. Двореца на Културата и Спорта) и е много вероятно много голям процент от мачовете да ги играем там. Проблемът със залата категорично няма да се реши в следващите няколко сезона, защото това е много сложен процес. Трябва да се построи нова зала или евентуално на мястото на “Христо Борисов”, тя да се събори и да се направи ново съоръжение. Това, че играем в Двореца от една страна е добре, от друга страна това пак не е нашата зала т.е. ние имаме по една тренировка преди мач и мач, всички тренировки се правят в “Христо Борисов”. Но така или иначе този сезон програмата ще излезе доста по-рано отколкото предните сезони, така че ще имаме време да реагираме и да запазим възможно най-много дати за мачове в Двореца.

Нашият генерален спонсор г-н Папазов, през последните две години, на когото ние дължим тези успехи, заради бюджета, който ни осигури, знаете всички, че се отказа и няма да бъде повече генерален спонсор на клуба. В този смисъл може би се коментира в пространството, че ние имаме финансови проблеми. Да, в процес на търсене на спонсори сме. Не е ясно до този момент с какъв облик ще бъде Черно море в следващия сезон. При всички положения, наемът на Двореца ще го коментираме и ще трябва да се намали, защото не е нормално за един мач да се плащат по 6000 евро. Когато имаш силен отбор, играеш със силни противници, този наем може да бъде избит да кажем от продажба на билети, но при един отбор с по-скромни възможности и противници, които също имат по-скромни възможности, това е абсурд. Това са дори намалени цени, които Община Варна заедно с борда на директорите на Двореца са гласували преди години, но така или иначе за мен не е редно най-силният клубен отбор на града да плаща такъв наем в залата във Варна.”

Ганчев разкри и бъдещето на играчите, както и на старши треньора Васил Евтимов.

“Единственият, който има двугодишен договор е Венци Петков, но с още няколко български играчи сме говорили и имаме предварителна настройка, че те ще останат и догодина в клуба. Всичко зависи от това с какъв бюджет ще разполагаме. По отношение на треньора, най-вероятно няма да е Васил Евтимов. Но и аз с него като проведох разговор, не мога нищо категорично да кажа. Защото и неговите изисквания са високи, просто трябва да изчакаме, може би още около месец, за да внесем яснота по темата финансиране.

Черно море винаги е съществувал, така че ще продължи да го има. Най-черните варианти са да нямаме отбор в НБЛ. Но при всички положения, дори това да се случи, със сигурност ще е временно. Виждате, в Лигата има доста отбори, които не могат да се справят и които отсъстват по няколко години. Най-фрапантният пример е с ЦСКА, един колос в българския баскетбол. Те 13 години не успяха да се върнат в НБЛ. След това бяха сезон и половина-два бяха, сега се радвам, че те се връщат. Ето, Ямбол, един изключителен баскетболен град, също два сезона ги няма в Лигата, така че това не е толкова страшно. За мен по-важният проблем е да може да се намери едно дългосрочно финансиране и въобще да има модел на финансиране, който да позволява участието на отборите в НБЛ. Защото в България всичко е на някакви обещания, на случайно намерени спонсори. Изключвам, разбира се Самоков, където г-н Георгиев е изключително отдаден толкова години вече на баскетбола и те са много стабилни финансово. Плевен също са добре финансови, но спомняте си допреди няколко години и те едвам кретаха, така че мисля, че и ние ще се справим.

Ние през последните 20 години не еднократно сме били изправени пред този казус. Още по времето на г-н Варчев, реално ние няколко пъти бяхме фалирали и беше въпрос на време само отборът да спре да играе в НБЛ. Дори имаше един период, това беше през 2016-а година, когато ние официално обявихме, че ние няма да играем в НБЛ. Тогава още г-н Варчев беше президент на клуба, в последния момент се намери някакво решение да продължим. Във Варна е изключително трудно да се намери спонсор в дългосрочен план, който да даде една стабилност на клуба, че ще може да се развива и да работи в правилната посока. Но това са реалностите в нашия град.”

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Президентът на Черно море изрази мнението си за увеличаването на отборите в Sesame НБЛ, както и предложението за повече чужденци в първенството.



“Не мога да преценя колко е добре. Факт е обаче, че ние нямаме достатъчно качествени български играчи, които да намерят място и да отговарят на изискванията, които има българският зрител за професионален баскетбол. За мен реалната бройка на отборите, които трябва да играят в НБЛ е 7-8, не повече. Но пък от друга гледна точка това ще популяризира нашия спорт. Включва се отбор от Дупница, и в този край на България е хубаво да се чува за баскетбол. Така, че може идеята да се окаже сполучлива.



Не мисля, че броят на чужденците оказва някакво съществено влияние върху развитието на нашия спорт. Чужденците дават тази много важна страна на баскетбола, именно атракцията, която привлича хората в залата. Целият проблем е, че нашите школи не работят както на нас ни се иска и нямаме достатъчно качествени български играчи, които да играят на такова високо ниво, че да не се налага да се взимат чужденци. От друга страна чужденците при всички положения излизат много по-евтино, този проблем го има и във футбола. Много по-евтино излизат от това да развиваш собствени играчи, да инвестираш в школа с идеята един ден тези момчета да заиграят мъжки баскетбол. Когато вземаш готов продукт, особено американците, които заливат пазара и то на много ниски цени, много отбори това нещо ги привлича. Така, че не мисля, че това е основният проблем на баскетбола в България.”

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Завършихме разговора си с коментар за участието на центъра на Черно море Цветомир Чернокожев, както и на бившия играч на “моряците” Иван Спиров в мъжкия национален отбор. Говорихме и за предстоящия мач между България и Норвегия от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029, който ще се изиграе на 5 юли в “Арена Ботевград”.



“Много се радвам и за двамата, защото Цецо не можа този сезон да получи достатъчно шанс за изява и мисля, че участието му в националния отбор ще го стимулира да продължи да се развива и да показва най-доброто от себе си. Що се отнася до Иван Спиров, той е един изключително талантлив млад български играч, който последния сезон игра в Съединените Щати. Той е продукт на нашата школа и аз много се радвам за него, че намери място в мъжкия национален отбор. Пожелавам му със същата амбиция и със същата страст, с която обича спорта и баскетбола, да продължва и мисля, че ще успее и да се наложи в националния отбор.



Ако бяхте ме питали преди 15 години, въобще нямаше да го коментирам този въпрос за Норвегия (б.р. дали България ще победи Норвегия с 10 или повече точки). Аз дори наскоро научих, че имат и някакъв баскетбол. Убеден съм, че тези момчета ще се справят и ще ги победим с необходимата разлика, за да се класираме за пресявките за основните квалификации за Европейското. Да не говорим, че и присъствието на Везенков ще бъде невероятен стимул за тях да покажат най-доброто от себе си. Плюс това в този отбор ние имаме доста млади талантливи играчи, които са жадни за успехи. Мисля, че това е бъдещето, трябва да им вярваме и съм убеден, че ще могат да се справят. Искам само да кажа, че съжалявам много за Герганов и за контузията, която го е сполетяла. Но аз мисля, че той е момче с характер и ще се върне още по-добър и още по-силен.”, завърши той.

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Снимки: Sportal.bg