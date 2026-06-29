Финалистката от "Ролан Гарос" отпадна на старта на "Уимбълдън"

Финалистката на „Ролан Гарос“ Мая Хвалинска отпадна още в първия кръг на турнира по тенис от „Големия шлем“ – „Уимбълдън“, след като се предаде в три сета на квалификантката от Тайланд Мананчая Савангкаев и в крайна сметка отстъпи с 2:6, 7:5, 6:2.

Полякинята водеше комфортно в два сета и сервираше своята точка за мача, когато падна, контузи крака си и в крайна сметка това се оказа решаващо и за боеспособността й до края. Самата Хвалинска получи „уайлд кард“ за „Уимбълдън“ след звездното си представяне на „Ролан Гарос“, което също така осигури на 24-годишната състезателка 20-то място в All England Club.

Тя спечели комфортно първия сет, след което водеше във втория с 5:2 и 40:30, точно на една точка от победата, когато се подхлъзна и падна нелепо близо до основната линия, контузвайки десния си глезен.

Хвалинска продължи да се бори във втория сет, но й беше трудно да се движи свободно и позволи на Савангкаев да изравни резултата сет на сет преди да загуби още повече сили. В третия сет тя опита да вдигне темпото и да преодолее болката, като поведе с 2:0, но след това свърши съпротивителните сили. Савангкаев, номер 164 в света, запази самообладание във важните минути и си осигури първата победа в основната схема на турнири от Големия шлем.

Антония Ружич от Хърватия се справи с латвийката Даря Семенистая с 6:3, 3:6, 6:3, след като по-рано днес стана ясно, че мач с първата ракета на Великобритания Ема Ръдукану няма да има. Ръдукану – измъчвана от контузии в дните преди турнира, се оттегли и организаторите вкараха Семенистая в схемата.

Друга латвийка – Елена Остапенко, номер 31 в ранглистата на WТА, се справи с още една прдставителка на Великобритания – Хариет Дарт с 6:3, 3:6, 6:4.

Белинда Бенчич от Швейцария, която е 11-а в ранглистата, мина безпроблемно и отива във втория кръг, след като спря играещата с „уайлд кард“ британка Мика Стоисавлевич, 276-а в света, с 6:1, 6:2.

18-годишната Ива Йович, една от най-проспериращите тенисистки в света в момента, отстрани Жаклин Кристиан от Белгия с 7:6 (7:1), 6:0 и ще срещне във втория кръг Татяна Мария (Германия. Мария по същото време на съседен корт се справи Юлия Путинцева (Казахстан) с 5:4, 6:4.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google