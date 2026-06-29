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  3. Ходар бързо намери ритъм на трева, а Рубльов отпадна безславно

Ходар бързо намери ритъм на трева, а Рубльов отпадна безславно

  • 29 юни 2026 | 20:04
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Ходар бързо намери ритъм на трева, а Рубльов отпадна безславно

Относително малкият опит на трева не попречи особено на Рафаел Ходар бързо да намери ритъм в кампанията си на „Уимбълдън“ 2026.

Младият испанец премина бързо през участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Феликс Гил, побеждавайки го с 6:3, 6:3, 7:5 в понеделник по обяд. Така той започна успешно професионалната си кариера в All England Club. Ходар достигна до четвъртфиналите при юношите на „Уимбълдън“ през 2024 г., но двубоят му срещу британеца с „уайлд кард“ Гил на корт №3 беше първият му мач на ниво Тур на трева.

„Мисля, че тази настилка е малко по-различна от другите две“, каза Ходар на пресконференцията след мача. „Трябва да обръщаш повече внимание на всеки детайл, защото всичко се случва много бързо. Ако не сервираш добре в някой гейм, после е трудно да върнеш пробива. Но мисля, че се справих много добре със ситуациите в мача днес, така че съм доволен от това.“

Ходар реализира пет от 11-те си точки за пробив, за да поведе с 1:0 в съперничеството си с №220 в света Гил. Испанецът спечели и 84% от точките си след първи сервис — 36 от 43. С успеха си за 1 час и 56 минути 19-годишният тенисист стана шестият испански тийнейджър, който печели мач от основната схема на сингъл при мъжете на „Уимбълдън“ в Откритата ера — след Хосе Морено-Таяда, Серхи Бругера, Томи Робредо, Рафаел Надал и Карлос Алкарас.

Ходар участва на „Уимбълдън“ като поставен под №23, след като направи впечатляващ старт на първия си пълен сезон в ATP тура. Участникът във финалите Next Gen ATP 2025 спечели първата си титла на ниво Тур в Маракеш през април и достигна последователно до четвъртфиналите на турнирите от сериите "Мастърс" в Мадрид и Рим. По-рано този месец испанецът стигна и до първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем — на „Ролан Гарос“.

Познато лице от този поход на „Ролан Гарос“ очаква Ходар във втория кръг на „Уимбълдън“. Тийнейджърът ще се изправи срещу своя сънародник Пабло Кареньо Буста, когото победи в Париж, след като изоставаше с два сета в четвъртия кръг. Бившият №10 в ранглистата Кареньо Буста водеше срещу Денис Шаповалов с 6:3, 7:6(7) в понеделник, преди канадецът да се откаже от двубоя им в първия кръг.

Роман Сафиулин поднесе изненада още в откриващия ден, за да си осигури място във втория кръг на SW19. Четвъртфиналистът от „Уимбълдън“ 2023 спаси два мачбола и елиминира поставения под №12 Андрей Рубльов с 6:4, 6:7(6), 3:6, 6:3, 7:6(12) след 3 часа и 58 минути на корт №16. Сафиулин отрази мачболите при 8:9 и 10:11 в маратонския тайбрек на решителния сет, преди да си уреди среща във втория кръг с Ботик ван де Зандсхулп, който победи Александър Ковачевич с 6:3, 6:7(2), 6:4, 6:0.

Такива проблеми нямаше за поставения под №24 Жоао Фонсека, който без особени затруднения преодоля Роберто Баутиста Агут със 7:6(4), 6:4, 6:3. 19-годишният бразилец, който победи Новак Джокович по пътя към първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем по-рано този месец на „Ролан Гарос“, ще играе в следващия кръг с Йеспер де Йонг или Ринки Хиджиката. Срещата в понеделник беше последната поява на Баутиста Агут на „Уимбълдън“ — полуфиналистът от 2019 г. и бивш №9 в света ще се оттегли в края на сезон 2026.

Друг бивш полуфиналист в All England Club — Хуберт Хуркач — рано напомни колко опасен може да бъде на трева, след като победи Каспер Рууд с 6:4, 6:2, 7:6(7). Хуркач се нуждаеше от 2 часа и 2 минути, за да се справи с поставения под №11 Рууд и да си осигури сблъсък във втория кръг със Себастиан Офнер, който надви Хамад Меджедович с 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4.

Американските поставени Лърнър Тиен и Томи Пол също започнаха впечатляващо похода си към титлата на „Уимбълдън“ на лондонската трева. Поставеният под №16 Тиен удържа Далибор Свърчина с 6:1, 6:4, 6:7(4), 6:3 и в следващия кръг ще играе срещу Мартон Фучович. Междувременно поставеният под №21 Пол премина лесно през Александър Мюлер с 6:1, 6:2, 6:1. Финалистът от Queen’s Club ще срещне в следващия си мач Мартин Ландалусе или квалификанта Сун-У Куон.

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Снимки: Imago

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