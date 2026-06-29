Любо Минчев: Везенков е в отбора и се надявам залата да е пълна, 10 точки не е чак толкова голяма разлика

Селекционерът на мъжкия ни национален отбор Любомир Минчев хвърли светлина върху подготовката на тима за решаващата среща с Норвегия от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029. Двубоят е на 5 юли в Ботевград, а на България е нужна победа с 10 или повече точки.

"По принцип съм доволен от мачовете със Северна Македония, макар че във втория загубихме. Но съм доволен от отношението на играчите. В тренировъчния процес има добра атмосфера, не само в отношенията между играчите, но и като работна атмосфера. Това е нещо, което е дора предпоставка", сподели Минчев.

"Доколкото знам вече няма шанс за Умоджа Гибсън да вземе участие в този двубой. Калинов го извиках от 20-годишните поради причината, че Гавалюгов имаше проблеми с кръста и гардовете ни намаляха - от трима останаха само един и трябва да се подсигурим. Тренира с нас, говорил съм с него, обяснил съм му каква е неговата задача. Ако всички са здрави, 12-те са ясни. Ако някой има проблеми, Калинов е човекът, който ще допълни състава", продължи опитният специалист, коментирайки присъствието на гарда на Ботев Враца Михаил Калинов в представителния ни отбор.

"10 точки в съвременния баскетбол не е чак толкова голяма разлика. Както можеш да я направиш за 1-2 минути, така можеш и да я загубиш за 1-2 минути.

Надявам се залата да е пълна, смятам, че ще има интерес, тъй като Везенков ще бъде в отбора. Това неминуемо, според мен, ще доведе доста повече хора. Надявам се и ще се радвам, ако залата е пълна", сподели още Минчев.

Цялото изказване на Любомир Минчев можете да проследите във видеото по-долу.

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Снимки: Sportal.bg