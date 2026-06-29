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  3. Нестеров отпадна от квалификациите в Милано

Нестеров отпадна от квалификациите в Милано

  • 29 юни 2026 | 15:30
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Нестеров отпадна от квалификациите в Милано

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров допусна поражение във втория кръг на квалификациите на сингъл в турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Милано (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

Нестеров отстъпи пред поставения под номер 4 представител на домакините Енрико Дала Вале с 1:6, 1:6 за 66 минути, след като допусна пет пробива в мача.

Пьотр Нестеров потегли с победа в Милано
Пьотр Нестеров потегли с победа в Милано

Вчера българинът победи италианеца Джузепе Ла Вела с 6:1, 6:4 в първия си двубой от надпреварата.

През миналата седмица Нестеров за първи път в кариерата си достигна до полуфиналите на сингъл на турнира от сериите "Чалънджър" пред родна публика в Пловдив.

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