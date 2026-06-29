Димитър Кисимов се класира за осминафиналите в Роухямптън

Димитър Кисимов продължава отличното си представяне на турнира на трева от категория J300 на ITF в Роухямптън (Великобритания), след като се класира за осминафиналите на сингъл при юношите. Надпреварата е последната престижна проверка преди началото на юношеския турнир на „Уимбълдън".

Поставеният под №8 в схемата българин постигна втора поредна победа, след като се наложи над американеца Сафир Азам с 6:3, 6:7(5), 6:3 в оспорван двубой.

В първия кръг Кисимов елиминира италианеца Филипо Алфано след обрат с 4:6, 6:1, 6:3.

В спор за място на четвъртфиналите българският талант ще се изправи срещу победителя от срещата между деветия поставен Яник Алварес (Пуерто Рико) и Хю Каваниши (Япония).

Освен на сингъл, Кисимов ще участва и в турнира на двойки. Българинът ще си партнира с Конър Дойг (Република Южна Африка), с когото по-рано през сезона спечели титлата при юношите на двойки на Откритото първенство на Австралия.

В първия кръг на надпреварата на двойки Кисимов и Дойг ще се изправят срещу представителите на домакините Винсент Флетчър и Алекс Мирингтън.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google