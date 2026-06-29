Димитър Кузманов се класира за основната схема на "Чаланджър 75" в Брашов

Димитър Кузманов преодоля успешно квалификациите и се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в румънския град Брашов с награден фонд 97 640 евро.

Пловдивчанинът, който е поставен под номер 6 в схемата на пресявките, Петер Мак (Унгария) с 4:6, 6:3, 6:0 за точно два часа на корта и записа втори успех в надпреварата.

Българинът загуби първия сет, след като не удържа подаването си в деветия гейм. В следващите две части обаче той доминираше и след серия от седем поредни гейма в края затвори мача.

Съперникът на Кузманов в първия кръг на основната схема ще стане ясен по-късно днес.

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