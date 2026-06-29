Бързо отказване на Уимбълдън носи на французин щедра сума от наградния фонд

Уимбълдън е в разгара си и предлага много тенис зрелища. Но не всичко е злато, което блести. За съжаление, при мъжете вече имаше ранно отказване. Лука Ван Аш издържа по-малко от час на английската трева.



На хартия, още от първия ден на Уимбълдън, се очертаваше вълнуващ мач. При мъжете, в първия кръг се срещнаха номер 76 и 80 в световната ранглиста. Унгарецът Мартон Фучович вероятно е очаквал труден съперник в лицето на Ван Аш, но по време на двубоя се оказа, че това не е така. Фучович спечели първия сет с 6-3 и водеше с 4-0 във втория сет.

Тогава 22-годишният французин реши, че е достатъчно. С контузия на гърба той реши да се откаже. Още във втория гейм на сервиране нещата се объркаха за Ван Аш, който преди Уимбълдън спечели турнир от сериите Challenger в Парма на клей. Когато се затича след топка на Фучович и внезапно трябваше да смени посоката, кръстът му се схвана. Бързо му се наложи помощ от физиотерапевт. Стискайки зъби, той издържа още известно време, но вече не играеше с пълни сили.

В няколко гейма той успя да се върне в първия сет от 5-1 до 5-3, но победа така и не се очерта. За да избегне по-сериозна контузия, Ван Аш реши след по-малко от час игра да се откаже. Той направи това със знанието, че като играе, си осигурява наградния фонд от първия кръг. Това е щедра сума за французина, тъй като той ще прибере цели 92 000 евро от Уимбълдън. Това е в рязък контраст с това, което спечели на Challenger турнира в Парма. С титлата там той заработи „само“ 30 460 евро.

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