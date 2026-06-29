Тенисистите отмениха медийния си протест на "Уимбълдън"

Водещи тенисисти на "Уимбълдън" прекратиха медийния си протест след разговори с ръководителите на All England Club, съобщава ДПА.

Групата играчи, която включва водачите в световната ранглиста Яник Синер и Арина Сабаленка, заяви, че ще ограничи медийната си активност до 15 минути както преди турнира, така и след мачовете си през първата седмица.

Решението беше част от продължаваща кампания на играчите, наречена Project RedEye, за да принудят турнирите от Големия шлем да плащат повече наградни фондове, да допринасят за програми за благосъстояние и да им дадат значима дума при вземането на решения.

„След конструктивни срещи между представители на играчите и ръководството на AELTC през уикенда, играчите потвърдиха, че ще възобновят нормалните си медийни задължения в турнира от понеделник, 29 юни. Това решение се основава на ангажимента на "Уимбълдън" да се върне с конкретни предложения, отнасящи се до всичките три точки от подаденото от играчите през юли 2025 година", се казва в изявление на тенисистите.

„Основните въпроси остават нерешени и играчите ще оценят внимателно предложенията, след като бъдат получени. тенисистите също така ще предоставят на "Уимбълдън" допълнителна информация, която са поискали във връзка с тези предложения по време на турнира. Конструктивният диалог с организаторите на "Уимбълдън" и другите турнири от Големия шлем ще продължи. Играчите и клубът няма да правят допълнителни коментари към този момент“, се допълва в комюникето.

След като за първи път изпратиха писмо до четирите турнира от Големия шлем миналата пролет, групата от 20 играчи ескалира кампанията си на Откритото първенство на Франция, след като бяха недоволни от липсата на напредък и нива на наградния фонд на "Ролан Гарос". Протестът им се състоеше в ограничаване на медийната активност до само 15 минути преди турнира - символизиращо приблизителния процент от приходите, които твърдят, че турнирите от Големия шлем изплащат под формата на наградни фондове.

Играчите призоваха той да бъде 16% тази година, като целта се изкачи до 22% до 2030-а, и първоначално „приветстваха значителното увеличение от 20% на "Уимбълдън“. Поради това в All England Club бяха шокирани и разочаровани, когато играчите обявиха протест миналата седмица. Въпреки това, те не се представиха толкова единно по време на медийните си задължения този уикенд, като няколко от тях надхвърлиха 15-е минути, докато други казаха, че не участват, защото искат да покажат признателност към действията на организаторите на "Уимбълдън".

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