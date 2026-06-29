България U22 с фалстарт срещу Италия на Евроволей 2026

Волейболистите от националния отбор на България за мъже под 22 години тръгнаха със загуба на европейското първенство в Португалия. Воденият от Даниел Пеев тим отстъпи на Италия с 0:3 (26:28, 22:25, 20:25) в мач от група II, изигран в Албуфейра.

Утре (30 юни) нашите момчета излизат срещу Франция, в 22:30 часа.

Младите "лъвове" доминираха от самото начало (4:1), като бяха водещи почти през цялото време. След 20:17 съперникът се мобилизира и ни остави на нокти, като стигнахме първи до геймбол (24:23). Не успяхме да отразим и следващите два геймбола, това стори италианският тим след 28:26.

Възходящата линия на "адзурите" продължи във втория гейм, след средата (13:9) момчетата на Даниел Пеев намалиха изоставането си на едва точка (13:14). В следващите минути българските волейболисти останаха близо до съперника, но не успяха да се преборят. Така италианските национали увеличиха аванса си.

Играта в третия гейм бе равностойна, след 10-та точка обаче "Скуадра адзура" поддържаше стабилно темпо и не допусна да бъдат преодолени.

Най-резултатен бе Жасмин Величков с 11 точки (2 аса, 1 блокада).

С по 10 точки се отчетоха Ерик Георгиев (3 аса) и Николай Иванов.

За Италия Диего Фрашио бе над всички със 17 точки (1 ас), с 13 точки приключи Мануел Златанов (1 ас, 1 блокада).

БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ 0:3 (26:28, 22:25, 20:25)

БЪЛГАРИЯ: Виктор Жеков 2, Ерик Георгиев 10, Жасмин Величков 11, Николай Иванов 10, Димитър Пейчинов 2, Костадин Козелов 5 - Ясен Петров-либеро (Томислав Русев 1, Иван Узенов, Огнян Христов, Константин Манолев 2, Мартин Вълев)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ

ИТАЛИЯ: Стефано Кападона, Диего Фраско 17, Мануел Златанов 13, Лоренцо Маглиано 10, Пардо Мати 10, Алесандро Бенакио 2 - Лука Лорети-либеро (Габриеле Мариани 1, Джиоле Коста)

Старши треньор: ВИНЧЕНЦО ФАНИЦА.

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