България тръгна за Европейското за жени под 18 години

Българският национален отбор за жени под 18 години замина за Европейското първенство, което ще бъде в Литва и Латвия. Нашият тим ще е във втора група. Мачовете са в Литва. Съперници са ни домакините, Германия, Унгария, Нидерландия, Финландия, Гърция и Франция. На латвийска земя ще играят домакините, Италия, Полша, Турция, Белгия, Испания, Чехия и Исландия. На 1 юли България започва участието си с мач срещу Германия от 15 часа. На следващия ден играем с Нидерландия от 12,30 часа, а в петък сме срещу Гърция пак от 15,30 часа. Събота е почивен ден за Европейското. В неделя съперник ни е Литва (17,30 часа), а на следващия ден излизаме срещу Финландия от 12,30 часа. Предстои още един почивен ден. След него завършваме груповата фаза с мачове срещу Франция и Унгария (и двата от 20 часа)
Отборът България:
Разпределителки:
Ивайла Рикова – Левски София
Вяра Иванова – Марица
Крайни нападателки:
Божидара Иванова – Левски София
Катерина Попова – Марица
Сияна Гендузова – Марица
Зорница Стефанова – Левски София
Една Тодорова – Волда (Норвегия)
Ивана Петрова – ЦСКА
Централни блокировачки:
Антония Станиславова – ЦСКА
Адриана Алексиева – Левски София
Цветомира Велчева – Марица
Елица Георгиева - ЦПВК
Либера:
Никол Стефанова – Левски София
Емилия Колева – Левски СофияДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google