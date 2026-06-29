България тръгна за Европейското за жени под 18 години

Българският национален отбор за жени под 18 години замина за Европейското първенство, което ще бъде в Литва и Латвия. Нашият тим ще е във втора група. Мачовете са в Литва. Съперници са ни домакините, Германия, Унгария, Нидерландия, Финландия, Гърция и Франция. На латвийска земя ще играят домакините, Италия, Полша, Турция, Белгия, Испания, Чехия и Исландия. На 1 юли България започва участието си с мач срещу Германия от 15 часа. На следващия ден играем с Нидерландия от 12,30 часа, а в петък сме срещу Гърция пак от 15,30 часа. Събота е почивен ден за Европейското. В неделя съперник ни е Литва (17,30 часа), а на следващия ден излизаме срещу Финландия от 12,30 часа. Предстои още един почивен ден. След него завършваме груповата фаза с мачове срещу Франция и Унгария (и двата от 20 часа)

Отборът България:

Разпределителки:

Ивайла Рикова – Левски София

Вяра Иванова – Марица

Крайни нападателки:

Божидара Иванова – Левски София

Катерина Попова – Марица

Сияна Гендузова – Марица

Зорница Стефанова – Левски София

Една Тодорова – Волда (Норвегия)

Ивана Петрова – ЦСКА

Централни блокировачки:

Антония Станиславова – ЦСКА

Адриана Алексиева – Левски София

Цветомира Велчева – Марица

Елица Георгиева - ЦПВК

Либера:

Никол Стефанова – Левски София

Емилия Колева – Левски София

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