Треньорът на Мароко знае, че за следващата фаза трябва различен подход

Старши треньорът на националния отбор на Мароко Мохамед Уахби заяви, че стабилното представяне на неговите футболисти в груповата фаза няма да има голямо значение, когато се изправят срещу Нидерландия на 1/16-финалите на Световното първенство, настоявайки, че елиминационната фаза изисква различен манталитет. Тимът достигна до елиминациите, след като спечели седем точки от мачове срещу Бразилия, Шотландия и Хаити, завършвайки втори в група "C" след петкратните световни шампиони по голова разлика.

"В последните три мача показахме, че сме способни да представяме добри резултати и че имаме силна индивидуалност на терена. Но утрешният мач е различен и изисква различни решения. Това е манталитетът, с който ще влезем в играта“, заяви Уахби.

🇲🇦💬 Mohamed Ouahbi :



« J’avais 10 ans lors de la Coupe du monde 1986, au Mexique 🇲🇽. Elle m’a profondément marqué.



Mais aujourd’hui, ce qui nous rend le plus heureux, c’est l’accueil et l’amour que nous témoigne le peuple mexicain. » pic.twitter.com/625oSam0AR — Le360 (@Le360fr) June 28, 2026

Мароко започна с впечатляващо равенство 1:1 срещу Бразилия, преди да победи Шотландия с 1:0 и Хаити с 4:2, за да удължи серията си без загуба, докато нидерландците също завършиха със седем точки след победи над Швеция и Тунис и равенство с Япония. На финалите през 2022-а Мароко достигна до полуфиналите, докато Нидерландия до четвъртфиналите, като и двата отбора знаят, че няма да имат място за грешка в понеделник.

Уахби коментира, че в тима на Мароко са използвали последния си мач от груповата фаза, за да следят внимателно натоварването на играчите преди елиминационните фази, като са направили няколко промени срещу Хаити, за да разпределят минутите в състава.

"От физическа гледна точка, в третия мач успяхме да управляваме времето за игра по начина, по който искахме. Имах желание да разпределя времето, така че всеки футболист да има възможност да играе. Това също така позволява на целия отбор да бъде в най-добрата възможна форма“, каза той.

Мароко показа различни аспекти на играта си по време на груповата фаза. Уахби не разкри как планира да подходи към мача с Нидерландия, но беше категоричен, че ще продължи да се доверява на качествата, които са ги превели през трудна група. "Ще продължим да правим това, в което сме добри, по най-добрия възможен начин“, завърши той.

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Снимки: Imago