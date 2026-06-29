Зверев: Рафа и Тони Надал спасиха кариерата ми

Световният номер 3 Александър Зверев говори за трудните месеци в кариерата си и разкри как разговор с Рафаел Надал е променил подхода му към тениса.

Преди да спечели първата си титла от Големия шлем на Ролан Гарос, германецът премина през дълъг период на съмнения.

В емоционално интервю за RTL+ Зверев се върна към момента, в който е ударил дъното след загубата си от Яник Синер на финала на Откритото първенство на Австралияn, както и към решаващата роля, която Рафаел Надал и неговият чичо Тони Надал са изиграли, за да му помогнат да си върне увереността.

„Това усещане продължи девет или десет месеца. Всичко започна след онзи финал. Казах си, че може би никога няма да спечеля турнир от Големия шлем. Бях номер 2 в света, играех отличен тенис, но въпреки това загубих финала в три сета. Чувствах, че вече не знам какво да сторя, за да направя тази последна крачка.“

„Това усещане продължи девет или десет месеца. Започнах да играя по-зле, трудно намирах мотивация да тренирам и често се чувствах напълно сам на корта. Нито треньорът, нито родителите ми, нито екипът ми можеха наистина да ми помогнат, защото в такива моменти си просто изгубен.“

Срещата с Рафа и Тони Надал в Майорка

В търсене на изход от кризата, Зверев решава да потърси отговори от хора, които вече са преживели същите трудности на най-високо ниво. Той прекара две седмици в интензивни тренировки и дълбоки разговори с Матадора и неговия чичо Тони Надал.

„Миналото лято отидох в Майорка, за да говоря с Тони и Рафа Надал, и те ми помогнаха изключително много. Може да се каже, че спасиха кариерата ми. Рафа ми обясни, че също е преминал през подобен период, особено когато многократно е губил срещу Новак Джокович, преди най-накрая да намери решението. В края на сезона реших да променя някои неща в играта си и да стана различен играч. Тази година това проработи“, завърши той.

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