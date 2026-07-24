Рубльов е на четвъртфинал в Ещорил

Поставените под номер 1 и номер 2 в схемата Андрей Рубльов и Лучано Дардери записаха убедителни победи, с които се класираха за четвъртфиналите на турнира на клей от сериите ATP-250 в Ещорил, Португалия.
Рубльов регистрира най-изразителния си успех през сезона, след като се наложи с 6:1, 6:1 над Тимофей Скатов от Казахстан. Руснакът се нуждаеше от точно един час, за да приключи мача, като реализира шест пробива от десет възможности и не остави никакви шансове на намиращия се на 163-то място в световната ранглиста Скатов.
Следващият съперник на Рубльов ще бъде французинът Люка ван Аше, който победи с 6:3, 4:6, 6:2 поставения под номер 8 Пабло Кареньо-Буста от Испания.
Още по-убедителен бе Дардери, който спечели с 6:0, 6:1 срещу испанеца Педро Мартинес. Италианецът спечели първите 11 гейма в мача и в нито един момент не позволи на съперника си да бъде конкурентен.
На четвъртфиналите Дардери ще срещне представителя на домакините Жайме Фария, който спечели с 6:2, 6:4 срещу Гонсало Буено от Перу.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google