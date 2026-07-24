Рубльов е на четвъртфинал в Ещорил

Поставените под номер 1 и номер 2 в схемата Андрей Рубльов и Лучано Дардери записаха убедителни победи, с които се класираха за четвъртфиналите на турнира на клей от сериите ATP-250 в Ещорил, Португалия.

Рубльов регистрира най-изразителния си успех през сезона, след като се наложи с 6:1, 6:1 над Тимофей Скатов от Казахстан. Руснакът се нуждаеше от точно един час, за да приключи мача, като реализира шест пробива от десет възможности и не остави никакви шансове на намиращия се на 163-то място в световната ранглиста Скатов.

Estoril R16: Andrey Rublev d Timofey Skatov 6-1, 6-1



Just under an hour, nice to see a straightforward win!



Andrey will play Luca Van Assche in the QF, 2nd match on Estadio Millennium tomorrow



📷 ATP Tour pic.twitter.com/65fwLedhUq — andrey rublev news (@aarublevnews) July 23, 2026

Следващият съперник на Рубльов ще бъде французинът Люка ван Аше, който победи с 6:3, 4:6, 6:2 поставения под номер 8 Пабло Кареньо-Буста от Испания.

Още по-убедителен бе Дардери, който спечели с 6:0, 6:1 срещу испанеца Педро Мартинес. Италианецът спечели първите 11 гейма в мача и в нито един момент не позволи на съперника си да бъде конкурентен.

На четвъртфиналите Дардери ще срещне представителя на домакините Жайме Фария, който спечели с 6:2, 6:4 срещу Гонсало Буено от Перу.

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