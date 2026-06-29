Марокански фенове превзеха в Монтерей преди сблъсъка с Нидерландия

Привърженици на Мароко се събраха на площад „Макроплаза“ в Монтерей, за да се забавляват преди мача на своя отбор срещу Нидерландия от 1/16-финалите на Световното първенство.

Това е първата битка на Мароко в Мексико по време на турнира, след като „Атласките лъвове“ изиграха и трите си мача от група C в Съединените щати. Там те записаха равенство с Бразилия, преди да победят Шотландия и Хаити.

Двубоят от 1/16-финалите ще се проведе на „Естадио BBVA“ в Монтерей, един от 16-те стадиона, домакинстващи на мачове по време на Световното първенство по футбол през 2026 г.

Това ще бъде и последният мач от Мондиала, който ще се играе в този мексикански град по време на турнира.

Победителят ще продължи напред, където ще се изправи срещу Канада в осминафиналите.

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