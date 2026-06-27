Алекса Рашева завоюва златото в многобоя на турнир по художествена гимнастика в Испания

Националката Алекса Рашева спечели титлата в многобоя и се класира за финалите на четирите уреда на VI International Tournament GRAND PREMIUM 2026 по художествена гимнастика в испанския град Жирона.

Българската гимнастичка триумфира в многобоя със сбор от 98.266 точки. Възпитаничката на Боряна Калейн достигна до всичките четири финала на отделните уреди, като записа три първи по сила резултата и един четвърти в квалификациите: топка - 23.250 (трудност 9.300, артистичност 7.350, изпълнение 6.600), бухалки - 26.233 (11.900, 7.533, 6.800), лента - 25.733 (11.400, 7.633, 6.700) и обръч - 23.050 (9.500, 7.150, 6.400).

Със сребърния медал в многобоя се окичи представителката на Италия Карлота Фулигнати с 91.950 точки, а трета е Каролина Хавликова (Чехия) с 91.833 точки.

Финалите на отделните уреда са в неделя.

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