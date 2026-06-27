Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Алекса Рашева завоюва златото в многобоя на турнир по художествена гимнастика в Испания

Алекса Рашева завоюва златото в многобоя на турнир по художествена гимнастика в Испания

  • 27 юни 2026 | 16:09
  • 219
  • 0
Алекса Рашева завоюва златото в многобоя на турнир по художествена гимнастика в Испания

Националката Алекса Рашева спечели титлата в многобоя и се класира за финалите на четирите уреда на VI International Tournament GRAND PREMIUM 2026 по художествена гимнастика в испанския град Жирона.

Българската гимнастичка триумфира в многобоя със сбор от 98.266 точки. Възпитаничката на Боряна Калейн достигна до всичките четири финала на отделните уреди, като записа три първи по сила резултата и един четвърти в квалификациите: топка - 23.250 (трудност 9.300, артистичност 7.350, изпълнение 6.600), бухалки - 26.233 (11.900, 7.533, 6.800), лента - 25.733 (11.400, 7.633, 6.700) и обръч - 23.050 (9.500, 7.150, 6.400).

Със сребърния медал в многобоя се окичи представителката на Италия Карлота Фулигнати с 91.950 точки, а трета е Каролина Хавликова (Чехия) с 91.833 точки.

Финалите на отделните уреда са в неделя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Алекса Рашева води в класирането за многобоя след първия ден на турнира в Жирона

Алекса Рашева води в класирането за многобоя след първия ден на турнира в Жирона

  • 26 юни 2026 | 22:02
  • 919
  • 0
Дара Стоянова осма във временното класиране за многобоя на Световната чалъндж купа в Румъния

Дара Стоянова осма във временното класиране за многобоя на Световната чалъндж купа в Румъния

  • 26 юни 2026 | 18:45
  • 548
  • 0
Русия се оттегли от участие на Световната чалънжд купа в Клуж-Напока след скандал

Русия се оттегли от участие на Световната чалънжд купа в Клуж-Напока след скандал

  • 26 юни 2026 | 16:39
  • 1211
  • 3
БФХудожествена гимнастика скърби за загиналите млади футболни таланти

БФХудожествена гимнастика скърби за загиналите млади футболни таланти

  • 25 юни 2026 | 15:34
  • 1598
  • 0
Националката Анастасия Калева с два златни медала от "Купа Алегре"

Националката Анастасия Калева с два златни медала от "Купа Алегре"

  • 25 юни 2026 | 15:12
  • 1118
  • 0
Министър Керязов награди бронзовите медалисти от Световната купа по спортна акробатика Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов

Министър Керязов награди бронзовите медалисти от Световната купа по спортна акробатика Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов

  • 25 юни 2026 | 12:34
  • 349
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България прескочи два отбора от Световното без игра благодарение на Белгия и Мароко

България прескочи два отбора от Световното без игра благодарение на Белгия и Мароко

  • 27 юни 2026 | 13:16
  • 11663
  • 55
Никола Цолов отново беше ударен от съперник и остана с празни ръце

Никола Цолов отново беше ударен от съперник и остана с празни ръце

  • 27 юни 2026 | 16:00
  • 3906
  • 2
Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

  • 27 юни 2026 | 10:33
  • 21920
  • 21
Испания може би остана без двама от атакуващите си играчи до края на Мондиала

Испания може би остана без двама от атакуващите си играчи до края на Мондиала

  • 27 юни 2026 | 13:48
  • 8497
  • 0
Колумбия и Португалия влизат в директен спор за първото място в група „К“

Колумбия и Португалия влизат в директен спор за първото място в група „К“

  • 27 юни 2026 | 14:50
  • 2872
  • 0
Англия ще иска да се върне на победния път и да спечели групата срещу Панама

Англия ще иска да се върне на победния път и да спечели групата срещу Панама

  • 27 юни 2026 | 12:20
  • 1293
  • 0