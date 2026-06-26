Алекса Рашева води в класирането за многобоя след първия ден на турнира в Жирона

Националката Алекса Рашева е начело във временното класиране за многобоя след първия състезателен ден на VI International Tournament GRAND PREMIUM 2026 по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Възпитаничката на Боряна Калейн събра актив от 46.300 точки, след като беше оценена с 23.050 на обръч и 23.250 на топка. Р

Рашева се класира за двата финала в неделя - с четвърти по сила резултат на обръч - 23.050 (трудност 9.500, артистичност 7.150, изпълнение 6.400) и с първи на топка - 23.250 (9.300, 7.350, 6.600). Въпреки допуснатите неточности и в двете си съчетания, тя успя да поведе в многобоя и направи сериозна заявка за отличия на финалите.

Алекса Рашева и Боряна Калейн отпътуваха за Испания

Втора във временното класиране за многобоя е Карлота Фулигнати (Италия) с 46.050 точки, а трета Каролина Хавликова (Чехия) с 45.050 точки.

Утре предстоят съчетанията с бухалки и лента, след което ще станат ясни призьорките в многобоя и финалистките на отделните уреди.

Снимка: БФХГ

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google