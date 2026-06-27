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  3. Яница Динева е финалистка на бухалки, Дара Стоянова ще играе на поне два финала на Световната чалъндж купа в Клуж-Напока

Яница Динева е финалистка на бухалки, Дара Стоянова ще играе на поне два финала на Световната чалъндж купа в Клуж-Напока

  • 27 юни 2026 | 15:28
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Яница Динева е финалистка на бухалки, Дара Стоянова ще играе на поне два финала на Световната чалъндж купа в Клуж-Напока

Яница Динева е финалистка на бухалки, Дара Стоянова на бухалки и лента до момента на Световната чалъндж купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока (Румъния).

След изиграването на всички квалификационни съчетания с бухалки и лента двете националки си осигуриха място сред финалистките.

Яница Динева е четвърта във временното класиране на многобоя със 107.350 точки. Грацията, водена от Бранимира Маркова, влиза сред най-добрите а на бухалки с шести по сила резултат - 28.300 точки. Родената в Стара Загора гимнастичка, се класира 10-а на лента с 26.350 точки.

Дара Стоянова е 33-а във временното класиране на многобоя с актив от 54.400 точки, след като изигра съчетанията си само с бухалки и лента. Българката си осигури място на финалите и на двата уреда: с оси по сила резултат на бухалки (27.500 точки) и трети по сила резултат на лента (26.900 точки) към момента.

Във временното класиране за многобоя лидер е Тахмина Икромова (Узбекистан) със 111.450 точки.

Съдия за България на надпреварата е Рада Вражева.

Квалификациите продължават със съчетанията с обръч и топка, след които ще станат ясни окончателното класиране в многобоя и финалистките на четирите уреда.

Снимка: БФХГ

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