5 от 5! Алекс Рашева отчая конкуренцията и обра златните медали в Жирона

Националката Алекса Рашева спечели пет от възможните пет златни медала на VI International Tournament GRAND PREMIUM 2026 по художествена гимнастика в испанския град Жирона.

След като вчера триумфира в многобоя, днес възпитаничката на олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн, беше без конкуренция и във всичките четири финала на отделните уреди.

Златото на обръч Рашева заслужи с оценка 24.967 точки. На топка тя отново беше най-добра и беше оценена с 26.200 точки. На бухалки българката демонстрира отново класа и спечели титлата с 25.800 точки, а на лента тя стана първа с 24.933 точки.

Снимка: БФХГ

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