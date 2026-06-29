Мароко се готви здраво за битката с лалетата

Мачът между Нидерландия и Мароко ще бъде най-интригуващия в елиминационната фаза на 1/16-финалите. Затова е африканците проведоха много сериозна тренировка преди тази историческа битка.

Нидерландия, заемаща 7-о място в световната ранглиста, оглави група F след равенство с Япония и убедителни победи над Швеция и Тунис. Класираният на шесто място тим на Мароко постигна равенство 1:1 с Бразилия на старта, преди да надделее над Шотландия и Хаити, след което завърши на втора позиция в група C.

Нидерландия отдавна носи прозвището на най-добрия отбор, който никога не е печелил турнира, след като е губил и трите финала, в които е участвал.

Последната загуба на "лалетата" на финал беше от Испания след продължения през 2010 г. Това беше и последният път, в който Нидерландия губи мач от Световно първенство в рамките на 120 минути.

Нидерландците нямат загуба в шестте си предишни мача от Световни първенства срещу африкански държави.

През 2022 г. Мароко победи Испания и Португалия, за да се превърне в първият африкански отбор, достигнал до полуфиналите на Световното първенство, преди да отстъпи на Франция.

Нидерландия победи Мароко с 2:1 през 1994 г., което е единствената друга среща между двата отбора на Световно първенство.

Победителят ще се изправи срещу Канада на осминафиналите в събота в Хюстън.

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