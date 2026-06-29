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Дрейпър: Все още съм далеч от перфектната форма

  • 29 юни 2026 | 05:50
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Дрейпър: Все още съм далеч от перфектната форма

Британският тенисист номер 160 в световната ранглиста Джак Дрейпър оцени физическата си форма преди старта на тазгодишното издание на “Уимбълдън”, в което представителят на домакините ще срещне американеца Тейлър Фриц.

“Бих казал, че по отношение на силата на играта ми, всичко е в много добро състояние. Движа се много добре. Все още съм далеч от перфектната форма, но постепенно я постигам. Беше много дълъг процес, който изискваше огромни умствени усилия от моя страна - постоянно мислех за завръщането и преминаването през всичко отново.

В същото време се чувствам способен да се състезавам на високо ниво и да предизвиквам най-добрите играчи. Спомням си, че в началото на тази година реших да направя много промени. Започнах да използвам естествени корди, коригирах различни елементи от играта си и на практика спрях да тренирам. А сега отново възвърнах необходимата ми интензивност, увеличих обема на тренировките си и мога да изляза на корта, фокусиран единствено върху играта си

Това е невероятно труден старт. Знам, че мога да се изправя срещу всеки противник, дори и непоставен. Тейлър е много силен и опасен играч. Срещали сме се пет или шест пъти и всеки път беше истинска битка, като всичко се решаваше в ключови моменти.

Мисля, че винаги сме се подтиквали един друг да играем най-добрия си тенис в тези мачове. Честно казано, трудно е да си представим по-труден жребий от този. Най-важното за мен сега е да се съсредоточа върху собствената си подготовка. Със сигурност вярвам, че мога да спечеля този мач. Но разбирам, че за да го направя, ще трябва да играя най-добрия си тенис и да имам практически безупречен мач”, каза Дрейпър.

Срещата между Дрейпър и Фриц от първия кръг на третия за годината турнир от сериите на “Големия шлем” предстои в утрешния 30-и юни (вторник).

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