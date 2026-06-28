България U18 на финал на Балканиадата в Черна гора

Националният отбор на България за юноши до 18 години се класира за финала на Балканиадата в Подгорица (Черна гора). Момчетата на селекционера Мирослав Живков се наложиха над домакините от Черна гора с 3:1 (25:16, 23:25, 25:18, 25:20) във втория полуфинал на турнира, игран тази вечер.

Така младите български "лъвчета" ще играят за титлата на Балканиадата. Във финала България ще играе срещу Турция, която по-рано днес надигра Сърбия също с 3:1 гейма в първата полуфинална среща.

Финалът между България и Турция е утре (29 юни) от 20,30 часа българско време. Преди това от 18,00 часа ще бъде срещата за бронзовите медали между Черна гора и Сърбия.

Над всички за България отново бе Павел Дженев с 19 точки (1 блок, 1 ас и 52% ефективност в атака - +10) за победата. Кристиян Косев (6 блока! и 64% ефективност в атака - +11) и Никола Градинаров (2 блока, 1 ас, 41% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +3) добавиха 13 и 12 точки за успеха.

За Черна гора Вук Станойевич реализира 16 точки (1 ас, 38% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +2), а Алекса Радич завърши с 13 точки.

Снимки: balkanvolleyball.org

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