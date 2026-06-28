Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Южна Африка - Канада
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U18 на финал на Балканиадата в Черна гора

България U18 на финал на Балканиадата в Черна гора

  • 28 юни 2026 | 22:16
  • 946
  • 0
България U18 на финал на Балканиадата в Черна гора

Националният отбор на България за юноши до 18 години се класира за финала на Балканиадата в Подгорица (Черна гора). Момчетата на селекционера Мирослав Живков се наложиха над домакините от Черна гора с 3:1 (25:16, 23:25, 25:18, 25:20) във втория полуфинал на турнира, игран тази вечер.

Така младите български "лъвчета" ще играят за титлата на Балканиадата. Във финала България ще играе срещу Турция, която по-рано днес надигра Сърбия също с 3:1 гейма в първата полуфинална среща.

Финалът между България и Турция е утре (29 юни) от 20,30 часа българско време. Преди това от 18,00 часа ще бъде срещата за бронзовите медали между Черна гора и Сърбия.

Над всички за България отново бе Павел Дженев с 19 точки (1 блок, 1 ас и 52% ефективност в атака - +10) за победата. Кристиян Косев (6 блока! и 64% ефективност в атака - +11) и Никола Градинаров (2 блока, 1 ас, 41% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +3) добавиха 13 и 12 точки за успеха.

За Черна гора Вук Станойевич реализира 16 точки (1 ас, 38% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +2), а Алекса Радич завърши с 13 точки.

Снимки: balkanvolleyball.org

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Бразилия с измъчена победа над Канада във VNL

Бразилия с измъчена победа над Канада във VNL

  • 28 юни 2026 | 22:23
  • 643
  • 0
Япония с впечатляващ обрат срещу Франция за 8 от 8

Япония с впечатляващ обрат срещу Франция за 8 от 8

  • 28 юни 2026 | 21:47
  • 945
  • 0
Турция с чист успех срещу Белгия

Турция с чист успех срещу Белгия

  • 28 юни 2026 | 20:15
  • 914
  • 0
Иран с важна победа срещу Куба

Иран с важна победа срещу Куба

  • 28 юни 2026 | 19:56
  • 695
  • 0
Германия даде само гейм на Китай във VNL

Германия даде само гейм на Китай във VNL

  • 28 юни 2026 | 19:38
  • 696
  • 0
Васил Тупчий коментира загубата на Украйна от България в Лигата на нациите

Васил Тупчий коментира загубата на Украйна от България в Лигата на нациите

  • 28 юни 2026 | 19:10
  • 1779
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

  • 28 юни 2026 | 20:48
  • 45458
  • 229
Южна Африка 0:0 Канада, "кленовите листа" пропуснаха добър шанс (гледайте на живо тук)

Южна Африка 0:0 Канада, "кленовите листа" пропуснаха добър шанс (гледайте на живо тук)

  • 28 юни 2026 | 21:59
  • 5980
  • 47
България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

  • 28 юни 2026 | 15:58
  • 87354
  • 163
Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 68095
  • 72
Янев: Радвам се, че вкарахме три гола, присъствието на Сенси заразява всички

Янев: Радвам се, че вкарахме три гола, присъствието на Сенси заразява всички

  • 28 юни 2026 | 21:03
  • 5117
  • 18
Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

  • 28 юни 2026 | 17:38
  • 20899
  • 11