Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Русия се оттегли от участие на Световната чалънжд купа в Клуж-Напока след скандал

Русия се оттегли от участие на Световната чалънжд купа в Клуж-Напока след скандал

  • 26 юни 2026 | 16:39
  • 493
  • 1
Русия се оттегли от участие на Световната чалънжд купа в Клуж-Напока след скандал

Руският отбор по художествена гимнастика се оттегли участие на Световната чалънжд купа в румънския град Клуж-Напока поради сериозни нарушения на правилата от страна на домакините, съобщиха от Руската федерация по гимнастика.

На 24 юни кметът на Клуж-Напока Емил Бок обяви намерението си да попречи на руски спортисти да се състезават с национални символи на турнира, който ще се проведе от днес до 28 юни, въпреки че Международната федерация по гимнастика (Световна гимнастика) премахна ограниченията за тях.

На 25 юни организаторите на състезанието замениха руския и беларуския флаг в залата с неутрални, едноцветни флагове. Поради тази причина днес руският отбор реши да се оттегли от участие в турнира

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

БФХудожествена гимнастика скърби за загиналите млади футболни таланти

БФХудожествена гимнастика скърби за загиналите млади футболни таланти

  • 25 юни 2026 | 15:34
  • 1345
  • 0
Националката Анастасия Калева с два златни медала от "Купа Алегре"

Националката Анастасия Калева с два златни медала от "Купа Алегре"

  • 25 юни 2026 | 15:12
  • 1082
  • 0
Министър Керязов награди бронзовите медалисти от Световната купа по спортна акробатика Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов

Министър Керязов награди бронзовите медалисти от Световната купа по спортна акробатика Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов

  • 25 юни 2026 | 12:34
  • 308
  • 2
Алекса Рашева и Боряна Калейн отпътуваха за Испания

Алекса Рашева и Боряна Калейн отпътуваха за Испания

  • 25 юни 2026 | 10:07
  • 615
  • 0
Жребият за Световното по художествена гимнастика във Франкфурт беше изтеглен официално

Жребият за Световното по художествена гимнастика във Франкфурт беше изтеглен официално

  • 24 юни 2026 | 20:18
  • 2269
  • 0
Елизабет Паисиева участва в тренировъчен лагер на Европейската гимнастика

Елизабет Паисиева участва в тренировъчен лагер на Европейската гимнастика

  • 24 юни 2026 | 15:41
  • 936
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

Новият сезон в efbet Лига започва на "Коритото", промени в програмата при отпадане на Левски от ШЛ

  • 26 юни 2026 | 16:19
  • 5429
  • 7
С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

  • 26 юни 2026 | 11:55
  • 18943
  • 9
Никола Цолов стартира уикенда в Австрия с 2-ро време в тренировката

Никола Цолов стартира уикенда в Австрия с 2-ро време в тренировката

  • 26 юни 2026 | 12:55
  • 9509
  • 11
32 години чакахме победата преди 32 години

32 години чакахме победата преди 32 години

  • 26 юни 2026 | 14:35
  • 4371
  • 24
Лудогорец представи екипите за новия сезон, "орлите" сменят генералния спонсор

Лудогорец представи екипите за новия сезон, "орлите" сменят генералния спонсор

  • 26 юни 2026 | 14:40
  • 9855
  • 29
Испания няма право на грешка срещу Уругвай, защото Аржентина чака зад ъгъла

Испания няма право на грешка срещу Уругвай, защото Аржентина чака зад ъгъла

  • 26 юни 2026 | 13:32
  • 3525
  • 1