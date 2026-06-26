Русия се оттегли от участие на Световната чалънжд купа в Клуж-Напока след скандал

Руският отбор по художествена гимнастика се оттегли участие на Световната чалънжд купа в румънския град Клуж-Напока поради сериозни нарушения на правилата от страна на домакините, съобщиха от Руската федерация по гимнастика.

На 24 юни кметът на Клуж-Напока Емил Бок обяви намерението си да попречи на руски спортисти да се състезават с национални символи на турнира, който ще се проведе от днес до 28 юни, въпреки че Международната федерация по гимнастика (Световна гимнастика) премахна ограниченията за тях.

На 25 юни организаторите на състезанието замениха руския и беларуския флаг в залата с неутрални, едноцветни флагове. Поради тази причина днес руският отбор реши да се оттегли от участие в турнира

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