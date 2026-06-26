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  3. Дара Стоянова осма във временното класиране за многобоя на Световната чалъндж купа в Румъния

Дара Стоянова осма във временното класиране за многобоя на Световната чалъндж купа в Румъния

  • 26 юни 2026 | 18:45
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Дара Стоянова осма във временното класиране за многобоя на Световната чалъндж купа в Румъния

Дара Стоянова заема осмо място, а Яница Динева е 13-а във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификациите на Световната чалъндж купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока (Румъния).

Стоянова направи силен старт и събра актив от 54.400 точки (27.500 на бухалки и 26.900 на лента). Тя е с трета по сила оценка на лента и пета на бухалки.

Динева също показа стабилна игра и е 13-а с 52.700 точки (26.350 на обръч и 26.350 на топка). На уредите тя заема пето място на топка и девето на обръч.

В края на първия състезателен начело в многобоя е олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 58.650 (30.650 бухалки и 28.000 лента). Втора е Тахмина Икромова (Узбекистан) с 56.950 (28.850 обръч и 28.100 топка), а челната тройка допълва Даниела Муниц (Израел) с 55.750 (28.900 бухалки и 26.850 лента).

Съдия за България на това състезание е Рада Вражева, която днес беше в панела за изпълнение на топка и в панела за трудност с уред на лента.

Утре надпреварата продължава. Дара Стоянова ще представи съчетанията си с обръч и топка, а Яница Динева с бухалки и лента. След края на квалификациите ще станат ясни медалистките в многобоя и финалистките на отделните уреди.

Снимка: БФХГ

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