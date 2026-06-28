Селекционерът на Йордания след загубата от Аржентина: Допуснахме много грешки, но това са ценни уроци

Опитът ще помогне много в бъдеще на Йордания въпреки ранното отпадане от Световното първенство. Това каза селекционерът Джамал Селами след поражението с 1:3 от Аржентина. Той посочи, че неговият тим е успял да се разпише във всеки от трите си двубоя с Австрия, Алжир и световния шампион, но неточностите в защита са попречили да се постигне нещо повече от почетни загуби.

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"Най-важното нещо е, че можем да се приберем у дома с опита, който натрупахме. Той ще ни помогне много. Преди Световното първенство бях казал на играчите да наблегнат на физическата подготовка, защото тук ще играем с отбори на най-високо ниво, които имат и много висока фитнес подготовка. Работихме и за това да подобрим уменията си и вече ще бъдем много по-добре подготвени за подобни турнири. Играхме три мача, вкарахме и в трите. Но малки грешки бяха много скъпоструващи. Срещу световния шампион всяка подобна грешка бива наказвана. Аржентина е един от най-силните тимове в света и има отлични футболисти. Но ние бяхме единствените, които вкарахме срещу тях в групата. Знаехме как да играем срещу тях. Напускаме шампионата горди от това, което постигнахме. Целта ни беше да научим максимално много, като това и направихме", заяви Селами след мача.

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Снимки: Gettyimages