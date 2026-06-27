Арина Сабаленка защити протеста срещу наградните фондове от водещите тенисисти преди "Уимбъдлън"

Водачката в световната ранглиста по тенис за жени и номер 1 в основната схема на "Уимбълдън" Арина Сабаленка защити протеста срещу наградните фондове от водещите играчи, въпреки че турнирът от Големия шлем на трева го увеличи с рекордните 20% тази година.

Тази година наградният фонд на Уимбълдън от 64,2 милиона британския лири се равнява на около 15% от приходите на турнира, което е по-малко от 16% (около 70 милиона лири), които играчите искаха.

Както на Откритото първенство на Франция, където Сабаленка и други тенисисти ограничиха медийните си задължения преди турнира в знак на протест, беларускинята проведе съкратена пресконференция.

„Това е страхотно начало, че увеличават наградния фонд. Това е невероятно начало. Ако погледнете през последните 10 години, ако сравните наградния фонд с 2016-а, той е някак си същият като процент, защото намаля“, каза тя пред медиите.

„Наистина се надявам най-накрая да стигнем до масата за преговори и да стигнем до заключение, от което всички ще бъдат доволни. Надявам се никога повече да не се налага да го правим“, допълни тенисистката.

Първа титла на "Уимбълдън" би донесла на Сабаленка 3,6 милиона лири, в сравнение с 3-те милиона лири, платени на шампионите от 2025-а Ига Швьонтек и Яник Синер. Загубилите в първия кръг ще получат 80 000 лири, в сравнение с 66 000 от миналата година.

На въпрос дали оплакванията на топ играчите, като се има предвид, че много от тях са мултимилионери, може да не се харесат на обществеността, изправена пред покачващите се цени на билетите и храните, четирикратната шампионка от Големия шлем на сингъл каза: „Правим го за всички, не го правим само за себе си.“

„Правим го за останалите играчи, които страдат дори от това да наемат треньор. Не е лесен живот за играчите с по-ниски позиции в ранглистата. Повече от сигурна съм, че публиката разбира. Искам да кажа, ние играем мачове, ние се състезаваме, ние правим шоуто. Сега просто ограничаваме медиите си изяви. Просто се опитваме да постигнем нещо, от което всички да са доволни“, коментира Сабаленка, цитирана от агенция Ройтерс.

Организаторите заявиха тази седмица, че е „изненадани и разочаровани“ от протеста.

28-годишната Сабаленка пристигна на "Уимбълдън" с разклатено самочувствие, след като се срина на Откритото първенство на Франция и загуби последните 10 гейма от четвъртфинала си срещу рускинята Диана Шнайдер.

Тя каза, че сега е преодоляла това с помощта на своя психолог: „Като цяло чувствам, че нещата се връщат на мястото си.“

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