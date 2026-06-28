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Вут Д'Хеер се сбогува с Лубе: Благодаря на клуба за шанса и на феновете за подкрепата

  • 28 юни 2026 | 10:17
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След едногодишен престой белгийският национал Вут Д'Хеер напуска Кучине Лубе (Чивитанова). Той пристигна в региона Марке след изключително силен сезон, в който се нареди сред най-добрите центрове в първенството. Въпреки че показваше волейболните си умения на моменти, състезателят имаше заслуга за разрешаването на сложни ситуации под мрежата и от сервис линията, както в мач №3 от плейофните четвъртфинали в „BTS Arena“ срещу бившия му отбор Итас Трентино.

През единствения си сезон в Чивитанова Д'Хеер бързо се интегрира в отбора и допринесе за достигането до финала за титлата (Скудето). С негова помощ Лубе си осигури участие в следващото издание на Шампионската лига на CEV и във финалната четворка на Суперкупата Del Monte®.

Вут Д'Хеер (център на Кучине Лубе Чивитанова):

„Искам да се сбогувам с всички с огромна благодарност. Особено съм признателен на Лубе Волей за възможността да нося цветовете на един изключителен клуб. За съжаление, невинаги успявах да покажа най-доброто от себе си и сезонът беше белязан от възходи и падения. Въпреки това, както аз, така и съотборниците ми, се борихме докрай и заслужено стигнахме до финала за Скудетото, макар да остава съжалението, че не спечелихме титлата. Сърдечно поздравявам и феновете, и прекрасния град. И аз, и моята партньорка се чувствахме страхотно тук.“

От волейболен клуб Лубе благодарят на Вут за отдадеността и професионализма, с които подходи към сезона, и му пожелават най-големи успехи в бъдещата му кариера.

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