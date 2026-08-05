Александър Донски се класира за четвъртфиналите в Полша

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Гроджиск Мазовецки (Полша) с награден фонд 97 640 евро.

Националът на България за Купа "Дейвис", който стартира от квалификациите, надигра петия в схемата Алехандро Моро Каняс (Испания), 236-и в света, с 6:4, 7:6(5) за близо два часа игра.

Донски за първи път се изправи срещу този съперник, като двубоят бе равностоен, но българинът бе по-прецизен в ключовите моменти. Донски взе първия сет с 6:4 след пробив в десетия гейм, а във втория сет се наложи след тайбрек.

В спор за място на полуфиналите Донски ще срещне победителя от срещата между втория поставен Даниил Глинка от Естония и Амит Валес от Израел.

Българинът ще участва и в турнира на двойки, в който заедно със Сидхант Бантия (Индия) са водачи в схемата и ще срещнат в първия си двубой по-късно днес Михаел Гертс (Белгия) и Брандън Перес (Венецуела).

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