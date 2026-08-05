Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Галена Кръстенова се класира за втория кръг в Куршумлийска баня

Галена Кръстенова се класира за втория кръг в Куршумлийска баня

  • 5 авг 2026 | 16:08
  • 136
  • 0
Галена Кръстенова се класира за втория кръг в Куршумлийска баня

Галена Кръстенова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Преодолялата квалификациите Кръстенова се наложи над друга квалификантка Клара Вая (Сърбия) с 6:0, 6:3 само за 66 минути игра.

Във втория кръг тя ще срещне третата поставена Витория Паганети от Италия.

Галена Кръстенова ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки, където си партнира със словенката Петя Драме.

Друга българка, която по-рано премина квалификациите, Дария Великова отпадна в първия кръг на основната схема на сингъл след загуба от Ая Ел Ауни (Мароко) с 2:6, 5:7.

До втория кръг преди ден достигна и втората поставена Денислава Глушкова, за която предстои двубой срещу представителката на домакините Миряна Йованович.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Сабаленка удължи победната си серия на твърди кортове до 13 мача

Сабаленка удължи победната си серия на твърди кортове до 13 мача

  • 5 авг 2026 | 10:00
  • 679
  • 0
Шан спаси пет мачбола и шокира Рубльов в Монреал

Шан спаси пет мачбола и шокира Рубльов в Монреал

  • 5 авг 2026 | 09:11
  • 1317
  • 0
Шест мача с българско участие днес на ATP Challenger 50 турнира в Пловдив

Шест мача с българско участие днес на ATP Challenger 50 турнира в Пловдив

  • 5 авг 2026 | 08:44
  • 1539
  • 0
България загуби от Испания и ще играе за 7-ото място на европейските отборни финали за девойки

България загуби от Испания и ще играе за 7-ото място на европейските отборни финали за девойки

  • 5 авг 2026 | 05:25
  • 1991
  • 0
Донски пречупи японец след близо два часа игра

Донски пречупи японец след близо два часа игра

  • 5 авг 2026 | 04:08
  • 1540
  • 0
Агонията продължава: Алкарас отказа още един голям турнир

Агонията продължава: Алкарас отказа още един голям турнир

  • 5 авг 2026 | 03:41
  • 7811
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 2936
  • 3
Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 48322
  • 51
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

  • 5 авг 2026 | 15:42
  • 2647
  • 0
Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

  • 5 авг 2026 | 15:46
  • 3789
  • 21
ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

ЦСКА 1948 с тежко изпитание в Гърция

  • 5 авг 2026 | 07:30
  • 24460
  • 41
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 45876
  • 131