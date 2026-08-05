Галена Кръстенова се класира за втория кръг в Куршумлийска баня

Галена Кръстенова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Преодолялата квалификациите Кръстенова се наложи над друга квалификантка Клара Вая (Сърбия) с 6:0, 6:3 само за 66 минути игра.

Във втория кръг тя ще срещне третата поставена Витория Паганети от Италия.

Галена Кръстенова ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки, където си партнира със словенката Петя Драме.

Друга българка, която по-рано премина квалификациите, Дария Великова отпадна в първия кръг на основната схема на сингъл след загуба от Ая Ел Ауни (Мароко) с 2:6, 5:7.

До втория кръг преди ден достигна и втората поставена Денислава Глушкова, за която предстои двубой срещу представителката на домакините Миряна Йованович.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google