Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ХЪРВАТИЯ - ГАНА
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U18 с трета поредна победа на Балканиадата, на полуфинал срещу Черна гора

България U18 с трета поредна победа на Балканиадата, на полуфинал срещу Черна гора

  • 27 юни 2026 | 22:53
  • 561
  • 0
България U18 с трета поредна победа на Балканиадата, на полуфинал срещу Черна гора

Националният отбор на България за юноши до 18 години записа трета поредна победа на Балканиадата в Подгорица (Черна гора). Момчетата на селекционера Мирослав Живков обърнаха и надиграха връстниците си от Сърбия с 3:1 (21:25, 25:22, 25:20, 25:18) в последния си мач от Група В на турнира, игран тази вечер.

Така младите български "лъвчета" станаха категорични победители в групата с 3 победи от 3 мача и 9 точки и продължават напред към полуфиналите. Там България ще срещне домакините от Черна гора, които останаха втори в другата Група А. Срещата е утре (28 юни) от 20,30 часа българско време.

В другата полуфинална среща един срещу друг ще играят отборите на Сърбия, който остана втори в групата на България с 2 победи, 1 загуба и 5 точки, и Турция, която спечели Група А с 3 победи от 3 мача и 8 точки. Този мач също е утре, но от 18,00 часа.

Най-резултатен за България отново стана Павел Дженев с 12 точки (2 блока, 1 ас и 31% ефективност в атака - +7). Антоан Веселинов (3 блока, 30% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +3) и Кристиян Косев (2 блока, 1 ас и 58% ефективност в атака - +3) добавиха по 10 точки за победата.

За Сърбия Филип Торбица приключи с 16 точки (1 блок, 52% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +11), а Страхиня Секулич завърши с 11 точки.

Снимки: balkanvolleyball.org

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Япония със 7 от 7 след драматичен обрат срещу САЩ

Япония със 7 от 7 след драматичен обрат срещу САЩ

  • 27 юни 2026 | 22:31
  • 803
  • 0
Полша с обрат срещу Германия в Лигата на нациите

Полша с обрат срещу Германия в Лигата на нациите

  • 27 юни 2026 | 22:08
  • 630
  • 0
Джанлоренцо Бленджини: Най-важното е никога да не се предаваме

Джанлоренцо Бленджини: Най-важното е никога да не се предаваме

  • 27 юни 2026 | 21:07
  • 4983
  • 5
Денислав Бърдаров: Украйна играе изключително добре, но ще се опитаме да ги спрем

Денислав Бърдаров: Украйна играе изключително добре, но ще се опитаме да ги спрем

  • 27 юни 2026 | 20:52
  • 4332
  • 2
Алекс Николов: Най-грозният мач, който съм виждал! Бърдаров днес ни изкара мача!

Алекс Николов: Най-грозният мач, който съм виждал! Бърдаров днес ни изкара мача!

  • 27 юни 2026 | 20:44
  • 11798
  • 9
България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

  • 27 юни 2026 | 20:11
  • 82209
  • 156
Виж всички

Водещи Новини

Панама 0:0 Англия

Панама 0:0 Англия

  • 28 юни 2026 | 00:01
  • 2498
  • 18
Хърватия 0:0 Гана, начало на мача (гледайте на живо)

Хърватия 0:0 Гана, начало на мача (гледайте на живо)

  • 28 юни 2026 | 00:03
  • 1811
  • 7
България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

  • 27 юни 2026 | 20:11
  • 82209
  • 156
Евертон Бала спаси Левски от загуба срещу Ботев (Враца)

Евертон Бала спаси Левски от загуба срещу Ботев (Враца)

  • 27 юни 2026 | 20:27
  • 58920
  • 301
Ботев (Пд) се справи без проблем с косовари в дебюта на Миланов, Наумов хвана дузпа

Ботев (Пд) се справи без проблем с косовари в дебюта на Миланов, Наумов хвана дузпа

  • 27 юни 2026 | 21:52
  • 26896
  • 9
Хулио Веласкес: Още една тренировка! Клубът прави всичко възможно, за да попълни състава

Хулио Веласкес: Още една тренировка! Клубът прави всичко възможно, за да попълни състава

  • 27 юни 2026 | 20:49
  • 8606
  • 30