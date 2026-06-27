България U18 с трета поредна победа на Балканиадата, на полуфинал срещу Черна гора

Националният отбор на България за юноши до 18 години записа трета поредна победа на Балканиадата в Подгорица (Черна гора). Момчетата на селекционера Мирослав Живков обърнаха и надиграха връстниците си от Сърбия с 3:1 (21:25, 25:22, 25:20, 25:18) в последния си мач от Група В на турнира, игран тази вечер.

Така младите български "лъвчета" станаха категорични победители в групата с 3 победи от 3 мача и 9 точки и продължават напред към полуфиналите. Там България ще срещне домакините от Черна гора, които останаха втори в другата Група А. Срещата е утре (28 юни) от 20,30 часа българско време.

В другата полуфинална среща един срещу друг ще играят отборите на Сърбия, който остана втори в групата на България с 2 победи, 1 загуба и 5 точки, и Турция, която спечели Група А с 3 победи от 3 мача и 8 точки. Този мач също е утре, но от 18,00 часа.

Най-резултатен за България отново стана Павел Дженев с 12 точки (2 блока, 1 ас и 31% ефективност в атака - +7). Антоан Веселинов (3 блока, 30% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +3) и Кристиян Косев (2 блока, 1 ас и 58% ефективност в атака - +3) добавиха по 10 точки за победата.

За Сърбия Филип Торбица приключи с 16 точки (1 блок, 52% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +11), а Страхиня Секулич завърши с 11 точки.

Снимки: balkanvolleyball.org

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