Калоян Шиков и Александра Рангелова триумфираха с титлите на сингъл в Добрич

Калоян Шиков при юношите и Александра Рангелова при девойките спечелиха титлите на сингъл на международния турнир по тенис от категория J60 на World Tennis в Добрич. Надпреварата се проведе на базата на ТК Изида.

На финала на сингъл при юношите Калоян Шиков, поставен под номер1 в схемата, победи убедително Ван Сон Дидони (Италия) с 6:2, 6:3.

Така Шиков спечели титлата с пет поредни победи и само един загубен сет. Това е седма титла за него при юношите във веригата на Международната федерация, която от тази седмица се преименува на World Tennis.

В изцяло българския финал при девойките поставената под номер 1 Александра Рангелова поведе с 6:0, 2:1 преди Елеонора Тонева да прекрати участието си в мача. Рангелова взе трофея с пет победи и само два загубени сета, като за нея това е трета титла на сингъл във веригата на World Tennis. На трето място завърши българката Никол Нунева.

Калоян Шиков при юношите, както и Никол Нунева и Александра Рангелова при девойките, триумфираха и с титлите на двойки, като по този начин затвърдиха българската доминация в надпреварата.

Снимка: БФТенис

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