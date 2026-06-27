Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Калоян Шиков и Александра Рангелова триумфираха с титлите на сингъл в Добрич

Калоян Шиков и Александра Рангелова триумфираха с титлите на сингъл в Добрич

  • 27 юни 2026 | 15:34
  • 205
  • 0
Калоян Шиков и Александра Рангелова триумфираха с титлите на сингъл в Добрич

Калоян Шиков при юношите и Александра Рангелова при девойките спечелиха титлите на сингъл на международния турнир по тенис от категория J60 на World Tennis в Добрич. Надпреварата се проведе на базата на ТК Изида.

На финала на сингъл при юношите Калоян Шиков, поставен под номер1 в схемата, победи убедително Ван Сон Дидони (Италия) с 6:2, 6:3.

Така Шиков спечели титлата с пет поредни победи и само един загубен сет. Това е седма титла за него при юношите във веригата на Международната федерация, която от тази седмица се преименува на World Tennis.

В изцяло българския финал при девойките поставената под номер 1 Александра Рангелова поведе с 6:0, 2:1 преди Елеонора Тонева да прекрати участието си в мача. Рангелова взе трофея с пет победи и само два загубени сета, като за нея това е трета титла на сингъл във веригата на World Tennis. На трето място завърши българката Никол Нунева.

Калоян Шиков при юношите, както и Никол Нунева и Александра Рангелова при девойките, триумфираха и с титлите на двойки, като по този начин затвърдиха българската доминация в надпреварата.

Снимка: БФТенис

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Юго Юмбер и Зизу Бергс ще спорят за титлата в Ийстбърн

Юго Юмбер и Зизу Бергс ще спорят за титлата в Ийстбърн

  • 26 юни 2026 | 22:39
  • 932
  • 0
Давидович Фокина се класира за финала в Майорка

Давидович Фокина се класира за финала в Майорка

  • 26 юни 2026 | 22:25
  • 1366
  • 2
Австриец спря Нестеров за финал в Пловдив

Австриец спря Нестеров за финал в Пловдив

  • 26 юни 2026 | 21:01
  • 702
  • 0
Наоми Осака с първи финал на трева в кариерата си

Наоми Осака с първи финал на трева в кариерата си

  • 26 юни 2026 | 18:52
  • 826
  • 0
Юношите на България до 14 години със сребро на турнир от Европейската отборна лятна купа по тенис, класираха се за финалите на най-добрите 8 отбора в Европа

Юношите на България до 14 години със сребро на турнир от Европейската отборна лятна купа по тенис, класираха се за финалите на най-добрите 8 отбора в Европа

  • 26 юни 2026 | 17:38
  • 727
  • 0
Медисън Кийс и Татяна Мария ще играят за титлата в Ийстбърн

Медисън Кийс и Татяна Мария ще играят за титлата в Ийстбърн

  • 26 юни 2026 | 16:43
  • 782
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България прескочи два отбора от Световното без игра благодарение на Белгия и Мароко

България прескочи два отбора от Световното без игра благодарение на Белгия и Мароко

  • 27 юни 2026 | 13:16
  • 11622
  • 55
Никола Цолов отново беше ударен от съперник и остана с празни ръце

Никола Цолов отново беше ударен от съперник и остана с празни ръце

  • 27 юни 2026 | 16:00
  • 3853
  • 2
Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

  • 27 юни 2026 | 10:33
  • 21902
  • 21
Испания може би остана без двама от атакуващите си играчи до края на Мондиала

Испания може би остана без двама от атакуващите си играчи до края на Мондиала

  • 27 юни 2026 | 13:48
  • 8468
  • 0
Колумбия и Португалия влизат в директен спор за първото място в група „К“

Колумбия и Португалия влизат в директен спор за първото място в група „К“

  • 27 юни 2026 | 14:50
  • 2852
  • 0
Англия ще иска да се върне на победния път и да спечели групата срещу Панама

Англия ще иска да се върне на победния път и да спечели групата срещу Панама

  • 27 юни 2026 | 12:20
  • 1290
  • 0