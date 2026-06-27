Мадисън Кийс стана за трети път шампионка на турнира в Ийстбърн

Американката Мадисън Кийс спечели за трети път в кариерата си титлата на сингъл на турнира по тенис на трева в Ийстбърн (Великобритания) с награден фонд 499 хиляди долара.

На финала тя победи германката Татяна Мария със 7:5, 6:4 за час и 33 минути на корта.

Втората поставена в схемата влезе в 16-ия си финал в кариерата като една от осемте жени, спечелили повече от една титла на този турнир на трева. След него тя се присъедини към легендарните Крис Евърт и Мартина Навратилова като единствените тенисистки, спечелили събитието три или повече пъти - и първата, спечелила първите си три финала в Ийстбърн.

В интервюто си на корта Кийс каза, че спечелването на титлата за трети път означава „абсолютно всичко“, след като вдигна първата от 11-е си трофея в кариерата в Ийстбърн през 2014-а. Тя триумфира и през 2023-а, побеждавайки Анжелик Кербер.

След като спечели и в Бирмингам преди десет години, Кийс сега притежава четири титли на трева. През този век само Серена Уилямс, Петра Квитова и Винъс Уилямс имат повече от нея на тази настилка.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages