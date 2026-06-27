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  3. Енчо Керязов: Ще има увеличение на парите за спорт в новия бюджет, но няма да са 30 %

Енчо Керязов: Ще има увеличение на парите за спорт в новия бюджет, но няма да са 30 %

  • 27 юни 2026 | 19:42
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В подготвяния нов държавен бюджета за 2026 г. ще има увеличение за спорта, но то няма да бъде в рамките на 30 процента. Това каза пред журналисти в Ямбол министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. Той посочи, че състоянието на ведомството е „много лошо” и че предстоят проверки как се разходват средства във федерациите. „Ще бъдем безкомпромисни, независимо за кой спорт става въпрос”, допълни той.

„Имам уверението на финансовия министър, че бюджетът ни ще бъде увеличен, разбира се, не с 30 процента. Проведохме един много конструктивен разговор. В него участва и председателят на парламентарната Комисия по въпросите на младежта и спорта Петър Стойчев”, каза Енчо Керязов.

По повод публикувана вчера позиция на Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) с искане за увеличение на парите за спорт и насрочване на среща, Енчо Керязов каза, че в Министерството на младежта и спорта (ММС) все още не е постъпвало такова писмо. От Асоциацията бяха посочили, че „при отсъствие на проявено разбиране и диалог, АБСФ запазва правото си на протестни действия за защита на българския спорт”.

Срещнал съм се с представители на абсолютно всички федерации, каза министърът. Той увери, че е наясно, че цените за самолетни билети и хотели при участия в състезания в чужбина са завишени и че федерациите са изправени пред огромни предизвикателства.

По-важното е как се изразходват средствата и да има контрол, посочи Керязов. По думите му има федерации, които работят, показват резултати и то много добри. Има и други – с натрупани задължения, които са изразходвани без отчет и при тях ще бъдат извършени проверки. Според министъра това е справедливият подход и че доверие ще се изгради на базата на контрол.

Министър Керязов коментира темата с финансирането на спорта по време на официалното откриване на Държавното първенство по скокове на батут, провеждащо се в Ямбол от 26 до 28 юни в спортна зала „Диана”.

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