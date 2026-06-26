Българска федерация по фехтовка връчи почетен плакет на президента на FIE Абдел Монейм Ел Хусейни

Президентът на Българска федерация по фехтовка Йордан Гълъбов връчи почетен плакет по случай 100-годшнината от основаването на федерацията на президента на Международната федерация по фехтовка (FIE) Абдел Монейм Ел Хусейни.

На тържеството в София, част от провеждащите се сесии на Изпълнителния комитет и на Комисиите на FIE, присъстваха президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, най-добрите ни сабльорки Йоана Илиева, Олга Храмова, Вероника Василева и Емма Нейкова, заедно с националния треньор Ивайло Воденов и членът на Изпълкома на FIE Величка Христева.

Президентът на Българска федерация по фехтовка Йордан Гълъбов благодари на президента на Международната федерация по фехтовка Абдел Монейм Ел Хусейни, че прие поканата да бъде част от честванията на 100-годишнината на българската федерация и подчерта значението на домакинството на София за развитието на спорта у нас.

„За Българската федерация по фехтовка е огромна чест да отбележи своя 100-годишен юбилей в присъствието на президента на FIE и на представители на световната фехтовка. Това е признание за традициите на нашия спорт и за работата, която всички заедно полагаме за неговото развитие. Благодарим на Международната федерация по фехтовка за доверието и подкрепата през годините. Убедени сме, че с общи усилия ще продължим да развиваме фехтовката и да създаваме условия за нови успехи на българските състезатели”, каза Гълъбов.

Президентът на Международната федерация по фехтовка Абдел Монейм Ел Хусейни връчи почетен плакет на FIE на президента на Българска федерация по фехтовка Йордан Гълъбов. „Българската федерация по фехтовка е важна част от нашия спорт“, каза Ел Хусейни.

„Радвам се, че страни като вашата имат големи успехи, сред които е второто място на Йоана Илиева в световната ранглиста на сабя при жените. Една от целите на FIE е да помага на изявени състезатели и съм сигурен, че ще видим още много добри представяния. Поздравявам федерацията със 100-годишния й юбилей.“

Почетен плакет на FIE получи и президентът на БОК Весела Лечева.

„За България е чест да бъде домакин на толкова важен форум, свързан със световната фехтовка. Това е важен знак за значението и бъдещето на българската фехтовка. За мен е чест да се срещна с президента на FIE и с толкова високопоставени представители на световния спорт. Българският олимпийски комитет подкрепя Българската федерация по фехтовка и най-добрите й състезатели и поздравява всички тях със 100-годишния юбилей", заяви Лечева.

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