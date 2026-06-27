Състезатели от пет клуба в страната си оспорват отличията в 43-ото издание на турнира по стрелба с лък "Купа Разград"

Състезатели от пет клуба в страната си оспорват отличията в 43-тото издание на турнира по стрелба с лък „Купа Разград“. В надпреварата участват 23-ма момичетата и момчетата до 12 и до 15 години, съобщиха от общинската администрация.

Организатор на състезанието е Спортен клуб по стрелба с лък „Антибиотик“ с финансовата подкрепа на Община Разград. Турнирът е най-дългогодишният в този спорт в България и е с най-големия награден фонд в страната, посочват организаторите.

Състезанието беше открито от зам.-кмета на Община Разград Хабибе Расим. Тя приветства състезателите, техните треньори, родители и председателя на клуба Красимир Дяков. Зам.-кметът подчерта, че Общината ще продължи да подкрепя развитието на стрелбата с лък. Тя отбеляза, че Разград се гордее с традициите и успехите си в този спорт, както и с една от най-добрите бази в страната, в която се подготвят националните отбори и се провеждат престижни състезания. Расим пожела на младите състезатели спокойствие, концентрация, увереност и точни попадения.

Поздрав към участниците отправи и председателят на Българската федерация по стрелба с лък Атанас Темелков, който също изтъкна подкрепата на Община Разград за развитието на спорта.

На официалното откриване присъства и експертът „Спорт“ в Община Разград Златина Георгиева.

Снимка: Община Разград

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