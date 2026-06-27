Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Трета поредна победа и медал за Налбантова в САЩ

Трета поредна победа и медал за Налбантова в САЩ

  • 27 юни 2026 | 10:34
  • 307
  • 0
Трета поредна победа и медал за Налбантова в САЩ

Българката Калояна Налбантова записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF World Tour Super 300" във Фулъртън (САЩ) с награден фонд 250 000 долара. Така тя си осигури минимум бронзово отличие от надпреварата.

Националката се наложи над номер 8 в схемата Юн Шо Сун (Тайван) с 21:15, 21:11 за 35 минути, след като доминираше през цялата среща.

В спор за място на финала възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе срещу канадката Рейчъл Чан.

Налбантова ще участва от 30 юни до 5 юли на турнира "BWF World Tour Super 300" в Маркъм (Канада) с награден фонд 250 хиляди долара. Първата й съперничка ще бъде отново Юн Шо Сун (Тайван).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Българска федерация по фехтовка връчи почетен плакет на президента на FIE Абдел Монейм Ел Хусейни

Българска федерация по фехтовка връчи почетен плакет на президента на FIE Абдел Монейм Ел Хусейни

  • 26 юни 2026 | 23:16
  • 1353
  • 0
Четири титли и общо осем медала за България от Европейското първенство по биатъл и триатъл в Португалия

Четири титли и общо осем медала за България от Европейското първенство по биатъл и триатъл в Португалия

  • 26 юни 2026 | 18:38
  • 517
  • 1
Над 20 млади състезатели от клубове в страната ще участват в 43-ото издание на турнира по стрелба с лък "Купа Разград"

Над 20 млади състезатели от клубове в страната ще участват в 43-ото издание на турнира по стрелба с лък "Купа Разград"

  • 26 юни 2026 | 17:50
  • 589
  • 0
Асоциацията на българските спортни федерации излезе с призив за спасяване и подкрепа на българския спорт

Асоциацията на българските спортни федерации излезе с призив за спасяване и подкрепа на българския спорт

  • 26 юни 2026 | 17:25
  • 813
  • 0
Пловдив посреща над 180 състезатели за Държавно първенство по триатлон

Пловдив посреща над 180 състезатели за Държавно първенство по триатлон

  • 26 юни 2026 | 16:00
  • 680
  • 0
Германски бизнесмен се кандидатира за президент на ФИДЕ

Германски бизнесмен се кандидатира за президент на ФИДЕ

  • 26 юни 2026 | 15:16
  • 581
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

  • 27 юни 2026 | 10:33
  • 8732
  • 5
Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

  • 27 юни 2026 | 05:01
  • 41652
  • 54
Белгия премаза Нова Зеландия и успя да спечели своята група

Белгия премаза Нова Зеландия и успя да спечели своята група

  • 27 юни 2026 | 07:58
  • 21825
  • 7
Късна драма отне радостта на Иран, но надеждата остава

Късна драма отне радостта на Иран, но надеждата остава

  • 27 юни 2026 | 08:04
  • 26857
  • 22
Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

Приказката продължава! Кабо Верде преодоля груповата фаза и се изправя на пътя на Аржентина

  • 27 юни 2026 | 05:02
  • 33484
  • 15
Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

Франция развинти "викингите", Дембеле с хеттрик

  • 26 юни 2026 | 23:59
  • 51936
  • 127