Делегация на Международната федерация по фехтовка посети НСА

Делегация от Международната федерация по фехтовка (FIE) посети Националната спортна академия "Васил Левски" на 27.06.2026 г. Над 20 гости, поканени от ректора проф. Красимир Петков, бивш елитен фехтовач, разгледаха кампуса на висшето училище и след това засадиха дръвче пред Многофункционалната зала на НСА.

Групата беше водена от Гулнора Саидова от Узбекистан - генерален секретар на FIE и първата жена в историята, която заема този пост. Делегацията включваше още Величка Христова, член на Изпълнителния комитет на FIE, нейни колеги от ръководството на международната федерация, президентът на БФ фехтовка Йордан Гълъбов, арх. Владимир Лекарски - изтъкнат художник-сценограф и син на Асен Лекарски, един от пионерите и основоположниците на българската фехтовка, членове на комисиите на FIE и други спортни деятели.

Гостите бяха впечатлени от модерната база на НСА. Проф. Петков накратко представи спортния университет и неговата история, както и възможностите на Спортната академия за допълнителна квалификация на специалисти по отделни видове спорт. Гулнора Саидова сподели, че предстои да бъдат обсъдени възможности за партньорство между FIE и НСА в няколко направления.

Цялото ръководство на световната фехтовка е в страната за провеждането на редовните сесии на Изпълнителния комитет и на комисиите на FIE. Заседанията съвпаднаха с отбелязването на стогодишнината на Българската федерация по фехтовка. Визитата в НСА и засаждането на дърво е част от официалната програма на честването на юбилея, защото е в изпълнение на инициативата "Фехтовка за планетата". Това е глобален проект на FIE, който насърчава федерации, клубове и спортисти да намалят употребата на пластмаса за еднократна употреба, да рециклират екипировка, да споделят транспорт и да участват в залесявания и почиствания.

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