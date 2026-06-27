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Йоана Вълканова не спира да чупи рекорди

  • 27 юни 2026 | 13:11
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За първи път в историята на това колоездачно състезание жена обиколи Витоша под 5 часа с велосипед. Йоана Вълканова не спира да чупи рекордите и да изумява с феноменалните си постижения, след като още на 12 години през 2020-а стана втора. Година по-късно пък стана най-младата с победа, а тази сутрин грабна трето поредно и общо четвърто злато преди да навърши 19 години.

Тийнейджърката защити титлата си като финишира за рекордните 4.48:27 ч и така подобри с цели 15 минути собственото си върхово постижение от миналото лято. Вълканова тръгна мощно още в началото и след 10-ия км вече водеше с 3 мин на Христина Каципиду, след което методично увеличаваше преднината за крайните над 15 минути аванс на финала. Христина също завърши с време под предишния рекорд, като финишира за 5.03:27 ч и за втора поредна година стана сребърна медалистка. Бронзът бе за Елена Добраница с 5.09:53 ч.

Много по-оспорвано премина състезанието при мъжете, където Виктор Енев и Борислав Хаджистоянов караха заедно до 90-ия километър, след което Енев натисна и това му осигури победата с време 3.52:27 часа, на 6 минути от рекорда на трасето. Това е трета титла за 22-годишния Енев, който бе шампион през 2023 г и през 2024 г, когато финишира с еднакво време с Лъчезар Ангелов. Сега Хаджистоянов стана за втора поредна година вицешампион, този път с време 3.53:46 часа, само на 80 секунди след победителя. Трети остана Димитър Михайлов с 4.05:36 часа.

Обиколката на Витоша се провежда това лято за 43-и път. Стартът на колоездачите бе даден точно в 6 часа сутринта от Анна Пенчева, която е основен двигател в организацията на едно от най-популярните и масови като участници събитие у нас. След това колоната от 2000 велосипедисти пое нагоре към Бояна по 100-километровия маршрут около Витоша. Рекордните 3440 са общо участниците в емблематичното двудневно състезание, което и този път е част от инициатива "София - европейска столица на спорта". От тях 2000 са велосипедистите, 1300 бегачите и 140 са записаните дуатлонисти.

Награждаването е насрочено за днес от 16 часа в зоната на старт/финала на паркинга пред резиденция Бояна до входа на базата на БФС, откъдето тази нощ, точно в 23.59 ч. ще потеглят и бегачите. Метеопрогнозата е за ясно небе и спокойно време, което ще помогне на амбицираните да подобрят рекордите на Мария Николова - първата жена, финиширала под 9 часа и на Христо Цветков, първият обиколил планината с бягане под 7 часа. Рекордите на трасето при бегачите са следните: мъже Христо Цветков - 6:56:40 ч. от 2025 г. и жени Мария Николова - 8.56:39 ч. от 2024 г.

Новото тази година са двете сериозни премии от по 5000 евро, осигурени от фирма за най-бързите лекоатлети мъж и жена, но с условието да са българи или пребиваващи в страната, а не професионални маратонци от чужбина. Сред записаните има една дузина деца, които ще тръгнат заедно със своите родители. Сред тях е 6-годишно момченце, което бяга с кауза "За топъл обяд" и ще бъде отличено специално от представители на Българския червен кръст на финала. Десетки са и чужденците, които пристигат единствено за да стартират в емблематичната 100-километрова Обиколка на Витоша.

С нетърпение се очакват и изявите на "гладиаторите" в дуатлона, които днес обикалят планината с велосипед, а утре ще бягат 100 км. Рекордьори при тях са: Андриан Кърпаров, първият с две обиколки за един уикенд под 13 часа - 12.58:56 ч. (4.15:59 и 8.42:57 ч) от 2025 г. и Лили Ангелова - 16.25:34 ч. (5.39:41 и 10.45:57) от 2019 г. Шампионът при тях ще стане известен по обед в неделния ден.

Проявата отново е обявена за "състезание без боклук", поради което участниците се приканват да си носят свои бутилки за вода, да не използват пластмасови чаши за еднократна употреба и да прибират отпадъците си по време и след състезанието. И това лято за постигане на тази цел помагат доброволци. В зоната на старт/финала организаторите са подготвили сетове, където участниците ще могат да релаксират и да ползват веломивки, а по трасето са изградени 12 освежителни и подкрепителни пункта. И тази година ръководството на Природен парк Витоша даде разрешение маршрутът на Обиколката на Витоша да бъде "осиновен", което означава, че маркировката и  табелките се поддържат и ползват от всички желаещи целогодишно.

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