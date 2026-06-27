Яник Синер заяви, че се чувства по-добре преди "Уимбълдън", след шокиращото си ранно отпадане на "Ролан Гарос"

Лидерът в световната ранглиста по тенис за мъже и защитаващ титлата си Яник Синер заяви, че се чувства по-добре преди "Уимбълдън", след шокиращото си ранно отпадане на Откритото първенство на Франция, и има план за по-добро справяне с екстремните горещини.

Италианецът, поставен под номер 1, беше елиминиран във втория кръг на "Ролан Гарос" от Хуан Мануел Серундоло, като поведе с два сета, преди да се откаже да продължи мача по време на гореща вълна в Париж, която породи нови опасения за благосъстоянието на играчите.

Великобритания преживя рекордна гореща вълна през последната седмица, като се очаква температурите да се понижат малко преди началото на "Уимбълдън" в понеделник.

„Всички тестове бяха наистина добри, въпреки че сме сигурни, че трябва да тренираме в по-горещи условия“, каза Синер на пресконференция.

„Чувствам, че навсякъде, където играем, ще бъде много горещо. Всяка година става все по-топло и по-топло. Така че това е много важна тема, но в същото време съм доволен от работата, която вършим. Опитвам се да се подобрявам по най-добрия възможен начин и ще видим как ще се развият нещата в бъдеще“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

Италианецът говори за подготовката си за "Уимбълдън", но не пожела да коментира нарастващото недоволство сред играчите относно разпределението на наградните фондове на турнирите от Големия шлем.

Синер определи време на пресконференцията си малко над 10 минути на фона на съобщения, че играчите планират да ограничат медийните изяви след мач до 15 минути през първата седмица на турнира. Твърди се, че действието е предназначено да символизира приблизително 15% дял от приходите на "Уимбълдън", разпределени за наградни фондове.

Тенисистите предприеха подобни действия на "Ролан Гарос", докато някои заплашиха с по-широк бойкот.

Вместо това, Синер посочи работата, която е свършил от Париж насам, докато се стреми да покаже по-добра игра на турнира на трева в Лондон.

„Не можеш да симулираш на 100% това, което чувстваш в мач, заради напрежението, заради всичко, което се случва преди и след мача. Но направихме някои промени. Това е дълъг процес. Но да, правим колкото можем повече. Много съм доволен от работата, която свършихме през последните две седмици и половина“, допълни той.

Синер, който е спечелил четири титли от Големия шлем, ще започне борбата си за втора поредна титла на "Уимбълдън" срещу сърбина Миомир Кецманович в понеделник.

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