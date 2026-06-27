Крило на Бразилия няма никаква представа от първия противник на "селесао" в елиминациите

Бразирското крило Раян вече влезе в историята на Световното с представянето си на терена, но в нощта на петък срещу събота 19-годишният талант се оказа неподготвен, сложент на пресконференция да говори за следващия съперник. Бразилците ще срещнат тима на Япония на 1/16-финалите след като в последния си мач в група „С“ надделяха над Шотландия с 3:0 и ще опитат да спечелят шестата си световна титла. Бразилия и Япония – предвид историята на азиатците в най-популярната игра, са се срещали веднъж. През 2006-а година Бразилия победи с 4:1, но японците бяха водени от една от най-големите бразилски легенди – Зико. Последните два мача бяха контролни срещи, като миналия октомври японците биха с 3:2, след като Бразилия пак в приятелски мач надделя с 2:0.

„Знаем, че Япония е много силен отбор и работим усилено, за да дадем най-доброто от себе си и да ги победим“, заяви Раян на пресконференция в Ню Джърси в петък. След това дойде въпрос от журналист от японската обществена телевизия: кой според него е най-добрият играч на Япония? Райън се замисли, поклати глава и каза: „Приятелю, не знам кой е най-добрият им играч“, каза той със смутена усмивка. „Трябва да гледам видеозаписа, за да мога да ти кажа“. Вероятно този преглед ще се състои в следващите часове, а Бразилия има време до понеделник, за да се подготви напълно за отбора от Азия.

Раян играе за английския елитен Борнемут и получи шанс да се докаже, след като Рафиня от Барселона получи травма в задната част на бедрото по време на срещата с Хаити. В тази среща той се показа в много добра светлина като резерва, което му даде и стартово място срещу Шотландия. И оправда доверието на селекционера Карло Анчелоти, като участва в пресата, с която беше отнета топката за първия гол. И след като подаде на Винисиус Жуниор за 1:0, се превърна в най-младия играч в бразилския национален отбор, дал асистенция в мач от Световното първенство от времето на Пеле през 1958 година насам. Също така стана и шестият тейнейджър, започнал като титуляр за „Селесао“ от Марко Антонио през 1970-а година.

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„Треньорът Карло Анчелоти ни говори много за нашите задължения. И казва, че маркирането на атаката на противника започва от нас, нападателите. Дори и да сме уморени, нашата отговорност е да пресираме. Мисля, че съм се подобрил много в играта в защита. Но знаем също така, че оттук нататък всяка грешка може да се окаже решаваща. Както вече казах – Япония е много силен отбор и това ни кара да сме сериозни и внимателни в тази среща", кааз още крилото Раян. Срещата Бразилия – Япония ще се играе на 29-и юни в Хюстън, а съперник на победителя от този двубой на осминафиналите ще бъде Норвегия или Кабо Верде.

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Снимки: Gettyimages