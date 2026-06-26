Япония с 6-а поредна победа след драма срещу Иран

Националният отбор на Япония продължава да е единственият непобеден тим в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Играчите на Лоран Тили надиграха изключително трудно Иран с 3:2 (25:19, 25:19, 20:25, 23:25, 15:12) във втория си мач от турнира в Група 4 от втората седмица на световната надпрева, игран тази вечер пред около 1400 зрители в залата в Орлеан (Франция).

По този начин Япония е еднолично начело в общото временно класиране на основната фаза с 6 победи от 6 мача и 16 точки. "Персите" е с 1 победа, 6 загуби и 6 точки. Утре (26 юни) японците ще играят със САЩ от 18,00 часа българско време. Последната среща на турнира за Иран пък е срещу Куба в неделя (28 юни) от 14,30 часа.

Юки Ишикава стана най-полезен за Япония с 22 точки (1 ас), а Ран Такахаши приключи с 19 точки (1 блок и 2 аса) за успеха.

За Иран Али Хагхпараст завърши с 19 точки, а Мортеза Шарифи се отчете с 16 точки (2 блока и 3 аса), но и това не беше достатъчно за победа.

Снимки: volleyballworld.com

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