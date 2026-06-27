Вилфредо Леон признава, че често пие обезболяващи: Нося цял куфар с лекарства

Посрещачът на полския национален отбор и на Богданка ЛУК (Люблин) – Вилфредо Леон, разкри, че през целия сезон живее с постоянни болки.

„От няколко седмици не съм взимал обезболяващи, а това се случва много рядко. Разбирам, че това е само временно състояние. Сега, на лагера на националния отбор, нося със себе си цял куфар с лекарства за всякакви случаи“, сподели Вилфредо Лео.

„Марчин Януш прекрати международната си кариера заради чернодробна фиброза, причинена от постоянния прием на болкоуспокояващи. Разбирам го напълно. По време на сезона почти нямам дни, в които да не изпитвам болка. Тя е с мен през цялото време. Най-много ме болят колената и гърбът“, допълва волейболистът.

„Научих се да живея с това. Ако болката не надвишава 5 по 10-степенна скала, се опитвам да не се тревожа. Приемам лекарства само когато болката ми пречи да функционирам нормално и да играя волейбол. Договорил съм се с лекарите си, че ако болката достигне 7 или 8, трябва да взема съответните медикаменти и мога да ходя на тренировки“, обяснява Леон.

„Аз съм професионален волейболист. В договора ми е записано, че трябва да помагам на отбора си да постига най-добрите резултати. Имам висок праг на болка, така че когато имам възможност да играя на своето ниво, се стремя да го правя възможно най-добре“, казва 32-годишният Леон в интервю за Sportowe Fakty.

Вилфредо подчертава, че не е готов да си вземе почивка от националния отбор на Полша, както правят много негови съотборници през последните години.

„Първо, аз просто обичам да играя волейбол и не мога да си представя дълга пауза. Второ, познавам добре тялото си и разбирам, че такава почивка може да сложи край на кариерата ми. Парадоксално е, но дългата почивка може да ме изтощи и да ми попречи да се върна някога на предишното си ниво. Затова нямам друг избор, освен да тренирам постоянно“, заявява шампионът на Русия, Италия и Полша.

Леон признава, че не му е било лесно да напусне дома си за тренировъчния лагер на полския тим, имайки предвид, че наскоро в семейството му се роди четвърто дете: „Жена ми е героиня. Знам какви жертви прави и колко много ѝ дължа“.

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