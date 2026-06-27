Европейските баскетболни първенства приключиха: Ето кои отбори триумфираха

Баскетболният сезон в Европа приключи с редица драматични финални серии, исторически успехи и няколко големи изненади. Докато някои от традиционните грандове затвърдиха доминацията си, други клубове прекъснаха дългогодишно чакане или записаха първи титли в историята си.

Валенсия е новият шампион на Испания, след като спечели финалната серия срещу Барселона с 3:1 победи. В четвъртия двубой “портокалите” бяха безапелационни и разгромиха каталунците със 108:84.

Това е едва втора шампионска титла в историята на клуба. Предишният триумф е от сезон 2016/17, когато Валенсия отново спечели финалната серия с 3:1, този път срещу Реал Мадрид.

Една от най-големите изненади на сезона дойде от Германия. АЛБА Берлин детронира шампиона Байерн Мюнхен след драматична серия, завършила с успех 3:2.

Берлинчани изоставаха с 1:2 победи, а в решаващия пети мач наваксаха пасив от 20 точки, за да стигнат до впечатляващ обрат и първата си титла от четири години насам.

В Сърбия Спартак Суботица записа най-големия успех в клубната си история, след като спечели първата си шампионска титла с победа над ФМП Белград със 76:73 след продължение.

Финалът остана в историята и по друга причина – в битката за титлата не участваха нито Партизан, нито Цървена звезда, с което бе прекъсната една от най-дългите серии в европейския клубен баскетбол.

Монако си върна шампионската титла във Франция, след като надделя над миналогодишния първенец Париж с 3:2 победи.

Серията предложи много интрига, а тимът от Княжеството успя да обърне развоя, след като изоставаше с 1:2. Въпреки кадровите проблеми, баскетболистите на Монако показаха характер и заслужено се изкачиха отново на върха.

Финалната серия в Гърция оправда очакванията и предложи драматични мачове, напрежение и баскетбол от най-високо ниво.

Олимпиакос, воден от българската звезда Александър Везенков, победи големия си съперник Панатинайкос с 3:2 победи и защити шампионската титла от миналия сезон. Така "червено-белите" увенчаха един изключителен сезон, в който спечелиха четвъртата си титла в Евролигата, именно в залата на ПАО.

В Турция Фенербахче не остави съмнения кой е най-добрият отбор в страната през този сезон. Истанбулският гранд спечели финалната серия срещу най-новия член на Евролигата Бешикташ с 3:1 победи.

По време на серията "фенерите" демонстрираха повече класа, дълбочина в състава и опит, което закономерно им донесе поредната шампионска титла.

В Италия Олимпия Милано затвърди статута си на водеща сила, след като победи приятната изненада Венеция с 3:1 във финалната серия.

Миланският тим контролираше събитията през по-голямата част от финалите и заслужено продължи успешната си серия от титли, затвърждавайки доминацията си в италианския баскетбол.

Макаби Тел Авив пък триумфира в Израел след успех с 3:1 във финалите срещу игралия у нас голяма част от домакинските си срещи в Евролигата през миналия сезон тим на Апоел Тел Авив.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages