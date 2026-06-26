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Детройт взе тройкаджия от Оклахома Сити Тъндър

  • 26 юни 2026 | 19:01
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Детройт взе тройкаджия от Оклахома Сити Тъндър

Детройт Пистънс си осигури услугите на един от най-добрите стрелци от далечно разстояние в Националната баскетболна асоциация.  Според ESPN "Буталата" са дали два избора във втория кръг на Оклахома Сити Тъндър, за да вземат гарда Айзея Джо.

26-годишният баскетболист, чиято кариера започна в тима на Филаделфия 76ърс, прекара последните четири сезона в Оклахома. С "Гръмотевиците" той спечели титлата през сезон 2024/25.

В последната кампания Джо записа рекордните в кариерата си 11,1 точки средно на мач при стрелба от тройката от 42,3 процента.

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Снимки: Gettyimages

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