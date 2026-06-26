Още един български талант ще се изявява в САЩ през новия сезон

Още един българин ще продължи кариерата си в САЩ. Към родния контингент вамериканския колежански баскетбол от новия сезон ще се присъедини и младият ни талант Ивайло Скрински.

Юношеският национал подписа договор с университета Колби и ще носи екипа на местния отбор Троянс.

Тимът се състезава в Дивизия I в смятаната за най-силна конференция в NJCAA (National Junior College Athletic Association (NJCAA) - тази на Канзас.

През последния сезон 19-годишният гард защитаваше цветовете на гръцкия Софадон и чешкия Храдец Карлове.

Тийнейджърът остави много добри впечатления с представянето си за юношеския национален отбор на Европейското първенство U18 Дивизия А миналото лято. Там той влезе в Топ 10 на топреализаторите на турнира, заедно с друго наше момче - Даниел Хинков. Скрински бе седми със средни показатели от 15.1 точки.

Редица други български баскетболисти ще играят в различни американски колежански отбори през следващия сезон. Александър Гавалюгов, Илиян Пищиков, Георги Герганов (с тежка контузия в момента), Михаил Калинов, Иван Спиров, Михаил Гавазов са само част от нашите таланти, които ще се изявяват отвъд Океана.

Снимка: ФИБА

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